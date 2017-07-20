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Спустя трое суток водолазы нашли тело утонувшего в Припяти мозырянина
21.07.2017 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Три дня понадобилось водолазам Мозырской спасательной станции, чтобы обнаружить и достать из воды утонувшего местного жителя. Сильное течение унесло тело за несколько километров от места ЧП, сообщает телеканал «
Вечером
Погибшего извлекли из воды 20 июля. Выяснять обстоятельства и причины трагедии продолжат милиционеры.
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Погибшего извлекли из воды 20 июля. Выяснять обстоятельства и причины трагедии продолжат милиционеры.
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