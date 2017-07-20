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Спустя трое суток водолазы нашли тело утонувшего в Припяти мозырянина

21.07.2017 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Три дня понадобилось водолазам Мозырской спасательной станции, чтобы обнаружить и достать из воды утонувшего местного жителя. Сильное течение унесло тело за несколько километров от места ЧП, сообщает телеканал «Мозырь».

Вечером 17 июля 39-летний мозырянин приехал отдохнуть со знакомыми на берег Припяти. Компания расположилась неподалеку от деревни Акулинка. По словам свидетелей, встречу отметили с употреблением спиртных напитков. После чего один из мужчин решил искупаться, дошел до середины реки и утонул.

Погибшего извлекли из воды 20 июля. Выяснять обстоятельства и причины трагедии продолжат милиционеры.

 
 
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Погибшего извлекли из воды 20 июля. Выяснять обстоятельства и причины трагедии продолжат милиционеры.

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