Спустя трое суток водолазы нашли тело утонувшего в Припяти мозырянина

Три дня понадобилось водолазам Мозырской спасательной станции, чтобы обнаружить и достать из воды утонувшего местного жителя. Сильное течение унесло тело за несколько километров от места ЧП, сообщает телеканал « Мозырь ».

Вечером 17 июля 39-летний мозырянин приехал отдохнуть со знакомыми на берег Припяти. Компания расположилась неподалеку от деревни Акулинка. По словам свидетелей, встречу отметили с употреблением спиртных напитков. После чего один из мужчин решил искупаться, дошел до середины реки и утонул.

Погибшего извлекли из воды 20 июля. Выяснять обстоятельства и причины трагедии продолжат милиционеры.