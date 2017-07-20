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СК завершил расследование уголовного дела об убийстве рабочего на ферме в Петриковском районе
21.07.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 10 апреля в сторожевом помещении фермы собрались трое работников — 19-летний сторож, 30-летний разнорабочий и 39-летний животновод. К компании мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, присоединилась и мать разнорабочего, которая принесла с собой спирт. Спустя несколько часов между мужчинами возник конфликт, переросший в избиение животновода,
Разнорабочий и сторож нанесли погибшему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, а затем сбросили в колодец с водой. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей водой.
Один из фигурантов уголовного дела, 30-летний разнорабочий, — неоднократно судим, в том числе за кражу и разбой.
Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.
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Разнорабочий и сторож нанесли погибшему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, а затем сбросили в колодец с водой.
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