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На Кордоне в Шумилинском районе нашли уникальные "молоточки Тора"

21.07.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Археологи снова нашли древние артефакты на территории комплекса Кордон в Шумилинском районе — одного из важнейших памятников археологии в Восточной Европе, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: газета «Герой працы»

Кордон попал в топ-10 открытий НАН Беларуси в области фундаментальных исследований за 2016 год — здесь нашли ранний пункт пути «из варяг в греки» и много предметов IX—X веков.

Информацией о раскопках-2017 поделилась их руководитель — заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси, доктор исторических наук, профессор Ольга Левко:

— Мы обнаружили хозяйственно-жилые комплексы и уникальные для Беларуси вещи. Например, фибулу — металлическую застежку и одновременно украшение для одежды, скандинавскую иглу с орнаментом «волчий зуб», подвеску-ключик — один из самых ранних видов скандинавских ключей, которые носили на поясе.

Главная сенсация экспедиции — в совершенно неповрежденном состоянии из-под земли достали два «молоточка Тора». Это древний воинский амулет, который носили скандинавы. Такой молоточек находили на территории Беларуси лишь однажды — в XIX веке, но он рассыпался в руках исследователей.

На кургане на Кордоне нашли 13 захоронений XVII века. На снимке — наиболее хорошо сохранившееся из них и не поврежденное «черными копателями». Фото: газета «Герой працы»

Скорее всего, находки из Кардона попадут в музей истории Национальной академии наук Беларуси, пишет шумилинская районная газета «Герой працы». Там планируют открыть стенд эпохи викингов. Раскопки будут продолжаться, работы здесь хватит еще не на один год.

— Пусть это будет всебелорусский объект, пусть присоединяются все желающие: историки, краеведы, культурологи, музееведы — всем будет интересно, — говорит Ольга Левко.

Материалами раскопок заинтересовались российские и украинские ученые, которых чрезвычайно удивил факт, что в Беларуси выявили более ранние находки эпохи викингов, чем у них. Это доказывает гораздо более ранние и широкие контакты Подвинья с северными и южными соседями, чем в смоленском Поднепровье, центром которого является известный памятник Гнездово.

 
 
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Такой молоточек находили на территории Беларуси лишь однажды - в XIX веке, но он рассыпался в руках исследователей.

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