Парламент Беларуси готовит заявление по сносу памятников в Польше

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Белорусский парламент готовит заявление с осуждением сноса советских памятников в Польше, сообщил в пятницу первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич.

В начале недели президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающем снос советских памятников в стране — в том числе и воинам времен Великой Отечественной войны.

Решение властей Польши по сносу советских памятников ранее осуждал МИД Беларуси. Негативно отнеслись к нему и некоторые белорусские политики.

"Убеждены, что сносить памятники не только аморально, бессовестно, но и глупо! Особо цинично это и потому, что еще живы ветераны Великой Отечественной войны. Недопустимо переписывать историю, стирать память о Великой Победе и о тех, кто отдал жизнь, чтобы мир освободить от нацизма. Для Беларуси это особенно актуально — ведь миллионы наших граждан погибли, в том числе и для того, чтобы Европа была свободной", — заявил накануне зампред ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Уже в пятницу стало известно, что комиссия по международным делам парламента Беларуси поддержала инициативу ЛДПБ по заявлению против сноса памятников советским воинам в Польше. "Будет заявление!" — заверил политик.

Ранее Государственная дума России приняла обращение к парламентам стран Европы, ПА ОДКБ, ПАСЕ, Европарламенту. Решение польских властей в Госдуме расценили как "оскорбление памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста". Кнессет Израиля также осудил новый закон властей Польши.