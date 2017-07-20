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В Ригу за 45 рублей. Цена проезда в Латвию будет зависеть от даты покупки и наполняемости поезда
21.07.2017 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Цена проезда из Минска в Ригу будет меняться в зависимости от даты покупки билета и от наполняемости поезда. Об этом
Белорусская железная дорога совместно с Латвийской железной дорогой внедряет систему динамического ценообразования на поезд № 87/88 Минск-Рига. Билеты по этой системе начнут продавать с 25 июля.
Так, начиная с 1 сентября 2017 года (дата отправления поезда) стоимость билетов будет формироваться в зависимости от того, когда пассажир их приобрел, и от наполняемости вагона.
Так, если покупать билеты за 11−45 суток до отправления поезда, при наполняемости вагона меньше 10%, стоимость проезда будет в два раза ниже, чем за 10 дней до отправления. Например, в плацкартном вагоне она будет сопоставима со стоимостью проезда в комфортабельном автобусе и составит около 45 белорусских рублей.
По мере того, как вагон будет заполняться, цена билета будет расти до полной величины.
Пресс-служба БелЖД отмечает: условия не распространяются при оформлении проезда в пределах Беларуси, а также в составе организованных групп.
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Цена проезда из Минска в Ригу будет меняться в зависимости от даты покупки билета и от наполняемости поезда. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.
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