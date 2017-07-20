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В Гомельской области за полгода в результате несчастных случаев погибли 11 детей

21.07.2017 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Трагедии произошли в Добрушском (3), Кормянском (1), Петриковском (2), Речицком районах (1) и Гомеле (4). В июне-июле 2017 года в области погибли шесть несовершеннолетних. Самые распространенные причины летального исхода — механическая асфиксия, травмы головы и тела, отравление окисью углерода, термический ожог, общее переохлаждение, пишет БЕЛТА.

Только в конце минувшей недели в регионе зафиксировано три летальных случая. Вечером 14 июля в Гомеле в квартире без признаков жизни был обнаружен 10-месячный ребенок, которого родители оставили без присмотра. Причины произошедшего выясняются.

Днем позже в Буда-Кошелевском районе ребенок был смертельно травмирован обрушившимся на него кирпичным столбом, на который он пытался влезть. 16 июля на железнодорожной станции Жлобин-Подольский током убило 16-летнего подростка.

В комиссии по делам несовершеннолетних призвали родителей и взрослых быть предельно внимательными и ответственными за жизнь детей.

— Дети не всегда правильно оценивают уровень опасности того или иного развлечения. Научить ребенка быть осторожным, не рисковать здоровьем и жизнью, не допускать опасных ситуаций — это обязанность взрослого человека, — отметили в КДН.

Кроме того, добавили в комиссии, родители не всегда задумываются, что, оставляя детей даже на непродолжительное время, они рискуют их жизнями. Законодательством предусмотрены меры ответственности в отношении лиц, которые оставили без помощи ребенка, оказавшегося в ситуации опасности для его здоровья или жизни, когда он не имеет возможности справиться с ситуацией в силу различных причин, в том числе возраста.

 
Теги: Гомель
 
 
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В комиссии по делам несовершеннолетних призвали родителей и взрослых быть предельно внимательными и ответственными за жизнь детей.

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