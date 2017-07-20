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Полуголого мужчину с моста в Могилеве госпитализировали

21.07.2017 15:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Милиция и психологи около трех часов вели переговоры с жителем Могилева, который пытался спрыгнуть с моста, сообщили в УВД Могилевской области.

В пятницу, 21 июля, около семи утра на линию 102 поступило сообщение от могилевчанина, который пояснил, что на мосту через реку Днепр мужчина перелез через перила и собирается спрыгнуть.

Полуголого мужчину с моста в Могилеве госпитализировали
© YouTube / Valsts Policija
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"На место выбыли наряды группы быстрого реагирования и роты ППСМ Октябрьского РОВД Могилева, батальона ДПС УГАИ и ОМОН УВД. Гражданином, который намеревался спрыгнуть с моста оказался 31-летний житель города Могилева, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Могилевской области Дмитрий Игнатович.

На протяжении трех часов с мужчиной вели переговоры сотрудники УВД облисполкома и работники психологической службы МЧС. В результате им удалось переубедить его не сводить счеты с жизнью, рассказал Игнатович.

По его словам, на место происшествия выбыли заместитель начальника УВД — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Владимир Рыжанков и начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД полковник милиции Павел Смирнов, которые непосредственно руководили мероприятиями по спасению могилевчанина.

Сотрудниками пожарного аварийно-спасательного отряда УМЧС были приняты меры по обеспечению безопасности мужчины: использован "куб жизни", приведены в готовность водолазная и медицинская службы, сказал собеседник агентства

В настоящее время могилевчанин госпитализирован в учреждение здравоохранения. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сказал Игнатович.

В соцсетях появилась информация о том, что мужчина, якобы хотел покончить жизнь самоубийством из-за того, что проигрался в казино.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По неофициальной информации, 31-летний мужчина проигрался в казино и решил свести счеты с жизнью.

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