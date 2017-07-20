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Впервые за несколько лет ЦТ на 100 баллов написали абитуриенты, у которых нет гражданства Беларуси

21.07.2017 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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По данным РИКЗ, таких абитуриентов-стобалльников трое. На максимальную оценку они сдали русский язык. TUT.BY удалось отыскать одного из них — это Аллахшукур Назаров. Молодой человек — гражданин Азербайджана. Поступать он собирается в Витебский медицинский университет.


Фото: личный архив.

Абитуриент закончил СШ № 33 Витебска и кроме русского языка сдавал еще химию и биологию. Тут баллы тоже получил не плохие — 82 и 86 соответственно.

— Уже по итогам репетиционного тестирования я рассчитывал, что по русскому балл будет высокий, но то, что получил 100 — это и для меня сюрприз, — делится эмоциями Аллахшукур и признается. — Из одноклассников «сотня» на ЦТ есть только у меня.

Не хуже русского абитуриент знает белорусский — в аттестате у него 9 баллов, а также азербайджанский.

— В Азербайджане проживает такая национальность, как талыши, к ней относится моя семья, — продолжает абитуриент. — Говорят они на талышском языке, поэтому им я тоже свободно владею.

Уезжать из Беларуси Аллахшукур не планирует, потому что родился в нашей стране. И даже менталитет у него белорусско-азербайджанский.

Молодой человек планирует стать кардиохирургом. На вопрос почему, отвечает просто — эта профессия дает возможность делать свое дело, помогать людям и получать при этом зарплату.

В РИКЗ рассказывают, что в последние годы абитуриенты из стран СНГ нередко пишут ЦТ по русскому на высокие оценки.

— При том, что данный язык для них не является основным, они набирают за 90 баллов, — комментируют TUT.BY специалисты. — Но именно на 100 баллов абитуриенты, которые не являются гражданами Беларуси, сдали этот предмет впервые за последние несколько лет.

 
Теги: Витебск
 
 
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По данным РИКЗ таких абитуриентов-стобалльников трое. На максимальную оценку они сдали русский язык. TUT.BY удалось отыскать одного из них - это Аллахшукур Назаров....

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