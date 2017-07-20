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В Борисове начала работать единая диспетчерская служба ЖКХ

21.07.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Единая круглосуточная диспетчерская служба ЖКХ в тестовом режиме начала работу в Борисове. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на гендиректора «Жилищно-коммунального хозяйства Минской области» Василия Шашка.

«Борисов стал первым городом в Минском регионе, где появилась единая диспетчерская служба ЖКХ. Пока она работает в тестовом режиме. Звонки принимаются на короткий номер 115 по аналогии с Минском и Витебском, но пока только от жителей райцентра. Впоследствии действие номера планируется распространить на весь Борисовский район, а с течением времени и на всю область», — отметил Василий Шашок.

Так, на единый номер 115 жители Борисова имеют возможность обращаться в любое время и по всем вопросам ЖКХ — работе жилфонда, аварийным ситуациям, благоустройству и другому.

В связи с созданием единой службы в ЖЭУ диспетчерские службы ликвидированы.

Диспетчеры службы 115 принимают заявки, направляют их в соответствующую организацию и контролируют выполнение работ. Производится электронная регистрация всех входящих звонков и аудиозапись разговоров.

Позвонить в службу 115 можно как с городского, так и с мобильного телефона.

 
Теги: Витебск
 
 
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Впрочем, пока только в тестовом режиме. Но диспетчерские службы в ЖЭУ уже ликвидированы.

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