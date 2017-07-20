21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен на 22 июля из-за гроз и сильных дождей на юге Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по югу республики пройдут дожди, во многих районах Брестской, Гомельской областей и местами по югу Минской - грозы и сильные дожди. Днем по юго-востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит от плюс 10 градусов по северу до плюс 18 по югу. Днем будет 20-26 градусов выше нуля.-0-

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