МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал свой псевдоним, который использовал во время учебы в разведшколе.

В пятницу российский лидер встретился с воспитанниками сочинского образовательного центра "Сириус". Во время общения с детьми глава государства поделился фактами своей биографии.

"Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним "Платов". У всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. Здесь чего? От чего прятаться? ", — сказал Путин.

По его словам, сейчас бы он не стал использовать никакие ники. Он подчеркнул, что использовать псевдоним сейчас "просто нелепо". Во время службы в разведке, сказал Путин, использование вымышленного имени было обусловлено технической необходимостью. Президент выразил мысль, что человек, делающий достойные вещи не должен прятаться за псевдонимом.

В продолжение темы Путин отметил, что не понимает, для чего люди прячутся в соцсетях за псевдонимами. По его словам, у него нет аккаунтов в соцсетях, а те, что ведутся от его имени, не имеют к нему никакого отношения.

"Тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели", — сказал Путин.

"Я считаю себя обычным человеком, правда, работа, которой я занимаюсь, обычной не назовешь, естественно, в силу определенной специфики. Но все-таки я живу нормальной обычной жизнью, просто есть определенный уровень нагрузки. Конечно, и такой моральной, психологической, физической, но все-таки я живу нормальной обычной жизнью", — продолжил Путин.

По его словам, своей график он строит таким образом, чтобы хватало времени на музыку, спорт и друзей. "Я специально выделяю на это время. Я привык так жить еще задолго до того, как стать президентом", — добавил президент.

Среди своих главных ценностей он назвал жизнь, любовь и свободу. "Первое — это сама жизнь. Это самая большая ценность. Далее любовь и свобода", — сказал Путин.

Он отметил, что под каждую из этих позиций можно написать трактаты. По словам российского лидера, над каждой из этих позиций можно думать бесконечно.