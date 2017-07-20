Первое слово, которое я сказала, была «байжа» — баржа то есть. Огромными коричневыми айсбергами они проплывали мимо наших окон. Мне повезло — в самом раннем детстве я жила ближе всех к реке. О своем детстве на улице, которой больше нет, рассказала Людмила Шайденкова в рамках конкурса TUT.BY «Брест моего детства».

У вас есть история о родном городе, которой хотели бы поделиться? Хотите рассказать о своей любимой улице, доме, магазине, ларьке или даже лавочке и выиграть 100 рублей? Присылайте свои рассказы на ящик: korshunov@tutby.com. С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке .



Я там, где ничего уже нет. Фото из личного архива

Краснофлотская. Знаете такую? Покажете на карте? Это в центре Бреста. Старожилы, может, и вспомнят, что кусок дороги за ЦУМом от ул. 17 Сентября до Советской — это ее призрачные останки. А ранее от порта до Советской, когда ни ЦУМа, ни 14-этажек еще не построили, — это была красивая зеленая частная застройка, с колодцами с «журавлями» (потом появились синие колонки), вишнями во дворах, струганными лавками перед частоколом домиков с резными ставнями.



Ремонт байдарки. Фото из личного архива

А там, где улица 17 Сентября спускается ступенями прямо в Мухавец, была двухэтажная деревянная спортивно-гребная база ДСО «Спартак», где тренировались байдарочники и каноисты, а рядом были эллинги роскошных огромных распашных лодок академической гребли. Внизу, на воде — мостки, чтобы выносить лодки и готовить их к тренировкам, слева стояли катера тренеров — «Казанки» и «Днепры».

У папы был «Днепр» — роскошный водный «автомобиль» — с тентом, рулевым управлением, и мягкими сидениями. И иногда он даже давал мне порулить. А еще иногда мы ездили на нем далеко-далеко, на острова за шлюз. Знаете, как страшно было шлюзоваться на маленьком катерке рядом с огромной баржей? Но это позже…



Лозунг над гребцами: «Борись за массовость в спорте! Выше уровень рекордов!». Фото из личного архива

А пока — 1971 — мне год. Поздняя осень. И я у мамы на руках смотрю в окно на проплывающие баржи. Они плывут кормить огромных длинношеих динозавров на высоких ногах — портовые краны. Смотрю из тренерской, которую моему папе, молодому тренеру Валерию Макарову, чемпиону СССР по гребле среди юниоров, выделили под жилье с семьей. Потому что другого не было. А золотые медальки тогда были только медальками, висящими на стене. Я любила их рассматривать. Еще любила смотреть на статных загорелых богов, с легкостью забрасывавших свои лодки на плечо, несших их на воду, а потом летящих в них над водой. И мне казалось, что вот это и есть — Настоящая Жизнь Сильных Людей. Скольких чемпионов СССР и даже Олимпийских игр прошло через этот небольшой голубенький домик! Сколько благородных и достойных членов общества! Макаренко, Наумов, Родомские, Капуза, Давидчук, Кускевич, Котов, Долгошей, Калита — атланты, державшие небо моего детства на своих плечах! Простите, если не всех вас помню — маленькая была. Надо написать о городе, а пишется про людей… Но разве город может без людей?



Чемпионы. Начало 1970-х годов. Фото из личного архива

Я не ходила в садик, я — «работала». Утяжелителем. Ребята-спортсмены разогревались на турниках перед тренировкой. Я — крутилась рядом. И некоторые звали меня — «малая, иди — поработаешь!» И я, как обезьянка, обхватывала ручками-ножками за талию юношу, и он подтягивался со мной. Помню, что мне разрешали вытирать лодки от воды после тренировки. И запах в столярной мастерской, где их чинили (они тогда были деревянными) и правили вёсла. Помню грузовики с конструкциями для перевозки лодок — груженые, эти машины выглядели как многопарусные корабли.



Каноист. Тренировка. Фото из личного архива

Рядом — в маленьком зеленом домике, в окружении огромных старых каштанов, стоящем ближе к Советской, был клуб собаководства. И в него серьезные большие собаки водили своих хозяев. Летом иногда эти собаки останавливались во дворе, чтобы поговорить с нами — детьми гребцов и тренеров. Собаки были умными и терпеливыми, мы старались общаться с ними почтительно. С некоторыми даже очень почтительно — на расстоянии.



Почетный круг трехкратных чемпионов СССР среди юношей 1965 г. Валерий Макаров (Брест), Евгений Шлёнский. Фото из личного архива

Осенью и весной были парады по Ленина, мощеной еще тогда трилинкой. И я умирала от счастья и гордости, когда папа надевал все свои награды, сажал меня на плечи и шел в колонне своих друзей-спортсменов! По праздникам (но только по праздникам!) ребята позволяли себе зайти в пивнушку на пересечении Советской и Набережной. Уж не знаю, вкусное ли было пиво — мне брали томатный сок, но меня 5-летнюю обижало, что столики выше меня. Зато я очень любила рассматривать красивое мозаичное панно на стене. А потом мы возвращались домой.



Домик на пересечении улиц Краснофлотской и 17 Сентября. Начало 1970-х годов. Фото из личного архива

Папы давно нет. Улицы Краснофлотской нет. Но я все помню — и нагретый солнцем шершавый парапет, и запах мокрых байдарок, и как держать весло, и как ставить сляйд в байдарку. Я не стала спортсменкой. Но вкус моего детства, прошедшего среди великих людей, жив во мне. И в старых фото моего города.



Колонна гребцов на ноябрьском параде 1972 года на пересечении Ленина и бывшей Московской. Фото из личного архива