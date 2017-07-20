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Пять суток провела в лесу 90-летняя жительница Костюковичского района
21.07.2017 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Пропавшую 5 дней назад 90-летнюю жительницу деревни Егоровка Костюковичского района нашли. Пенсионерка отправилась за грибами и заблудилась. Ее обнаружил сельчанин — женщина дошла до деревни, которая находится в 10 км от дома, сообщили в
Женщина ушла утром 16 июля в лес за грибами и не вернулась. За помощью к милиционерам обратилась ее 85-летняя сестра. На поиски пенсионерки отправились милиционеры, спасатели, родственники, добровольцы.
Пожилую женщину обнаружил 61-летний житель деревни Боровая. Пенсионерка лежала на улице. Мужчина сразу позвонил по телефону «101».
— Ольга Силантьевна была в сознании, хотя и очень обессилена. Мы напоили ее водой и передали медикам из бригады скорой помощи. Сейчас она в больнице под контролем врачей, — рассказал временно исполняющий обязанности по должности начальника Костюковичского РОВД Александр Гончаров.
О том, как и чем питалась старушка в лесу пять суток, пока можно только догадываться. К слову, расстояние от деревни Егоровка до деревни Боровая — около 10 километров через густой лес и болото.
Руководство Костюковичского РОВД планирует поощрить мужчину, который нашел пенсионерку и вызвал милицию, за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение.
Начальник отдела разыскной работы управления уголовного розыска УВД Елена Пуцик отметила, что это
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Женщину искали силовики, родные, а нашел житель деревни, которая находится в 10 км от дома пенсионерки.
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