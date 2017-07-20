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Пять суток провела в лесу 90-летняя жительница Костюковичского района

21.07.2017 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Пропавшую 5 дней назад 90-летнюю жительницу деревни Егоровка Костюковичского района нашли. Пенсионерка отправилась за грибами и заблудилась. Ее обнаружил сельчанин — женщина дошла до деревни, которая находится в 10 км от дома, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Женщина ушла утром 16 июля в лес за грибами и не вернулась. За помощью к милиционерам обратилась ее 85-летняя сестра. На поиски пенсионерки отправились милиционеры, спасатели, родственники, добровольцы.

Пожилую женщину обнаружил 61-летний житель деревни Боровая. Пенсионерка лежала на улице. Мужчина сразу позвонил по телефону «101».

— Ольга Силантьевна была в сознании, хотя и очень обессилена. Мы напоили ее водой и передали медикам из бригады скорой помощи. Сейчас она в больнице под контролем врачей, — рассказал временно исполняющий обязанности по должности начальника Костюковичского РОВД Александр Гончаров.

О том, как и чем питалась старушка в лесу пять суток, пока можно только догадываться. К слову, расстояние от деревни Егоровка до деревни Боровая — около 10 километров через густой лес и болото.

Руководство Костюковичского РОВД планирует поощрить мужчину, который нашел пенсионерку и вызвал милицию, за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение.

Начальник отдела разыскной работы управления уголовного розыска УВД Елена Пуцик отметила, что это не первый случай за последний месяц, когда люди заблудились в лесу, и это настораживает. Специалисты рекомендуют обязательно говорить родственникам о том, куда вы направляетесь, брать с собой запас воды и еды, заряженный мобильный телефон, чтобы позвонить спасателям или в милицию, если заблудились, и ни в коем случае не паниковать.

 
 
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Женщину искали силовики, родные, а нашел житель деревни, которая находится в 10 км от дома пенсионерки.

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