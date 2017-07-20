Чтобы не запретили торговать мороженым, владелец двух баров в Бресте дал взятку и получил штраф

Суд Ленинского района Бреста признал 35-летнего учредителя фирмы виновным в даче взятки.

Обвиняемый является учредителем одного из городских предприятий, которое работает в сфере оказания услуг и имеет два объекта: бар и караоке-бар. В июле прошлого года ему позвонил инженер, который сообщил, что к ним на объект пришла женщина из брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии с проверкой аппарата по изготовлению мягкого мороженого. Когда учредитель приехал в бар, сотрудники передали ему промежуточный акт проверки с перечисленными нарушениями.

Мужчина позвонил помощнику врача-гигиениста, которая проводила проверку, и пригласил ее на беседу в тот самый бар. Во время разговора он предоставил должностному лицу дополнительные документы и объяснил, как работает аппарат.

По словам обвиняемого, в частной беседе врач-гигиенист сообщила ему, что выявленные нарушения могут помешать ему торговать мороженым и сказала, что он должен передать ей 100 рублей.

Учредитель фирмы поручил администратору положить 100 рублей в конверт и передать взятку через курьера сотруднику санстанции. В результате на предпринимателя все же составили административный протокол, но аппарат по изготовлению мороженого не закрыли.

Помощник врача-гигиениста от дачи показаний в суде отказалась мотивировав это тем, что сама является подозреваемой по делу о получении взяти.

«Суд Ленинского района Бреста признал мужчину виновным по ч.1 ст. 431 УК (дача взятки) и назначил 350 базовых величин штрафа (8050 рублей)», — сообщила помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.