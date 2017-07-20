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Минские поклонники несут цветы к посольству США в память о Беннингтоне

21.07.2017 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Белорусские поклонники американской группы Linkin Park несут цветы к отделению посольства США в Минске после гибели солиста группы Честера Беннингтона, передает корреспондент Sputnik.

Минские поклонники несут цветы к посольству США в память о Беннингтоне
© Sputnik
Видеофакт: единственный концерт Linkin Park в Минске

Беннингтон был найден в своем доме повешенным утром в четверг. Артисту был всего 41 год, а за несколько часов до его самоубийства группа опубликовала клип на новую песню.

Поклонники группы были ошеломлены внезапной смертью Беннингтона – для многих он был кумиром. На песнях Linkin Park выросло целое поколение любителе рок-музыки.

В пятницу фанаты Linkin Park начали нести цветы к посольству США в Минске. На импровизированном "месте памяти" поставили и портрет Беннингтона с траурной ленточкой.

Среди подписчиков официальной группы Linkin Park в социальной сети "ВКонтакте" – более 50 тысяч белорусов. Они также выражают соболезнования в связи с кончиной певца.

Группа Linkin Park существует с 1996 года, за это время она выпустила несколько альбомов, получила ряд премий и продала свыше 70 миллионов официальных записей. Суммарно на YouTube у клипов Linkin Park более 3,8 миллиарда просмотров.

 
Теги: Минск
 
 
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Фанаты американской рок-группы соболезнуют в связи с уходом из жизни солиста Linkin Park.

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