Минские поклонники несут цветы к посольству США в память о Беннингтоне

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Белорусские поклонники американской группы Linkin Park несут цветы к отделению посольства США в Минске после гибели солиста группы Честера Беннингтона, передает корреспондент Sputnik.

Беннингтон был найден в своем доме повешенным утром в четверг . Артисту был всего 41 год, а за несколько часов до его самоубийства группа опубликовала клип на новую песню.

Поклонники группы были ошеломлены внезапной смертью Беннингтона – для многих он был кумиром. На песнях Linkin Park выросло целое поколение любителе рок-музыки.

В пятницу фанаты Linkin Park начали нести цветы к посольству США в Минске. На импровизированном "месте памяти" поставили и портрет Беннингтона с траурной ленточкой.

Среди подписчиков официальной группы Linkin Park в социальной сети "ВКонтакте" – более 50 тысяч белорусов. Они также выражают соболезнования в связи с кончиной певца.

Группа Linkin Park существует с 1996 года, за это время она выпустила несколько альбомов, получила ряд премий и продала свыше 70 миллионов официальных записей. Суммарно на YouTube у клипов Linkin Park более 3,8 миллиарда просмотров.