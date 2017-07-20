Femen прокомментировали акцию с обнажением перед Лукашенко

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Украинское незарегистрированное женское движение прокомментировало акцию с обнажением активистки на церемонии подписания документов президентами Украины и Беларуси в Киеве.



© REUTERS Valentyn Ogirenko Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание

В настоящее время в украинской столице находится белорусская делегация, возглавляет которую Александр Лукашенко. Сорвать церемонию подписания документов в 14:30 попыталась обнаженная активистка движения Femen Анжела Диаш. Девушку оперативно задержала охрана.

"Движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту Лукашенко в Украину", – говорится в заявлении организации.

Там также напомнили инцидент 2011 года, произошедший с активистками Femen в Беларуси, и назвали белорусского лидера диктатором.

FEMEN activist protests against the Belarusian dictator Lukashenko in Kyiv pic.twitter.com/tW3nMVyBm7 — FEMEN (@FEMEN_Movement) 21 июля 2017 г.

Как сообщили украинские издания, Диаш смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.