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Femen прокомментировали акцию с обнажением перед Лукашенко
21.07.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Украинское незарегистрированное женское движение прокомментировало акцию с обнажением активистки на церемонии подписания документов президентами Украины и Беларуси в Киеве.
© REUTERS Valentyn Ogirenko
В настоящее время в украинской столице находится белорусская делегация, возглавляет которую Александр Лукашенко. Сорвать церемонию подписания документов в 14:30 попыталась обнаженная активистка движения Femen Анжела Диаш. Девушку оперативно задержала охрана.
"Движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту Лукашенко в Украину", – говорится в заявлении организации.
Там также напомнили инцидент 2011 года, произошедший с активистками Femen в Беларуси, и назвали белорусского лидера диктатором.
Как сообщили украинские издания, Диаш смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.
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Активистка Femen смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.
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