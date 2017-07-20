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Femen прокомментировали акцию с обнажением перед Лукашенко

21.07.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Украинское незарегистрированное женское движение прокомментировало акцию с обнажением активистки на церемонии подписания документов президентами Украины и Беларуси в Киеве.

Femen прокомментировали акцию с обнажением перед Лукашенко
© REUTERS Valentyn Ogirenko
Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание

В настоящее время в украинской столице находится белорусская делегация, возглавляет которую Александр Лукашенко. Сорвать церемонию подписания документов в 14:30 попыталась обнаженная активистка движения Femen Анжела Диаш. Девушку оперативно задержала охрана.

"Движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту Лукашенко в Украину", – говорится в заявлении организации.

Там также напомнили инцидент 2011 года, произошедший с активистками Femen в Беларуси, и назвали белорусского лидера диктатором.

Как сообщили украинские издания, Диаш смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка. 

 
Теги: Минск
 
 
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Активистка Femen смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.

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