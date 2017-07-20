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В Быховском районе задержали фуру с 17 тысячами литров контрабандных водки и спирта

21.07.2017 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Фуру с контрабандными водкой и спиртом задержали в Быховском районе. 17 тысяч литров спиртосодержащей продукции везли под видом антисептического раствора для обработки древесины, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Фуру с полуприцепом задержали 21 июля. Документы на груз вызвали подозрение. При проверке оказалось, что фура везет водку в ящиках и пластиковые канистры с этиловым спиртом 95% — всего 17,3 тыс. литров жидкости.

По документам, грузоотправителем являлась фирма, зарегистрированная в России, а грузополучателем — минская организация. Выяснилось, однако, что и адрес, и название фирмы-грузополучателя вымышлены.

Водитель, 58-летний бобруйчанин, пояснил, что спиртосодержащую жидкость он купил для себя и для продажи.


Спиртосодержащую жидкость изъяли. Проводится проверка, по результатам которой виновное лицо привлекут к административной или уголовной ответственности.

По закону, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут перевозить не для коммерческих целей не более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками, либо 5 литров этилового спирта.

 
 
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Алкогольную продукцию везли под видом антисептика для древесины.

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