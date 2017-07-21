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Минтруда посчитало белорусов с зарплатой "по пятьсот"
21.07.2017 22:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Каждый четвертый работник белорусских предприятий в настоящее время получает заработную плату в размере тысячи рублей, сообщила в эфире телеканала ОНТ министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
Глава Минтруда в пятницу совершила рабочую поездку в Гродненскую область, где посетила ряд крупных предприятий региона, в том числе лидский завод "Лакокраска".
"Должны понимать, что это не каждое рабочее место, не каждое предприятие с зарплатой в тысячу рублей. Надо сказать, что среди крупных и средних предприятий за май 444 тысячи рабочих мест имеют зарплату более тысячи", – сказала Костевич.
Она также отметила, что всем нужно отдавать себе отчет, что заработная плата непосредственно связана с производительностью труда, как это обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Никто эту задачу не снимал", – констатировала она.
Ранее президент глава государства потребовал до конца текущего года
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По информации министерства, 444 тысячи работников уже получают ежемесячно более тысячи рублей.
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