МИНСК, 21 июл – Sputnik. Каждый четвертый работник белорусских предприятий в настоящее время получает заработную плату в размере тысячи рублей, сообщила в эфире телеканала ОНТ министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Глава Минтруда в пятницу совершила рабочую поездку в Гродненскую область, где посетила ряд крупных предприятий региона, в том числе лидский завод "Лакокраска".

"Должны понимать, что это не каждое рабочее место, не каждое предприятие с зарплатой в тысячу рублей. Надо сказать, что среди крупных и средних предприятий за май 444 тысячи рабочих мест имеют зарплату более тысячи", – сказала Костевич.

Она также отметила, что всем нужно отдавать себе отчет, что заработная плата непосредственно связана с производительностью труда, как это обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Никто эту задачу не снимал", – констатировала она.

Ранее президент глава государства потребовал до конца текущего года довести среднюю зарплату белорусов до уровня в 500 долларов — немногим более тысячи рублей в эквиваленте. Одновременно с тем подчеркивается: рост уровня оплаты труда должен быть связан с ростом производительности.

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