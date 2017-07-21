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Американских школьников разрешили бить палками в Техасе

21.07.2017 22:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Непослушных детей в школах Техаса будут воспитывать ударами палки, сообщает Fox News.

Американских школьников разрешили бить палками в Техасе
© Фото: страница Веры Сердюк в Facebook
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Руководство независимого школьного округа Three Rivers одобрило удары плоской палкой как меру наказания. "За" проголосовали шесть членов правления, один на заседание не явился. Согласно принятому постановлению, наказывать детей сможет директор или завуч по учебно-воспитательной работе. Подчеркивается, что бить школьников можно только с согласия (письменного или устного) родителей. Давать разрешение нужно в начале учебного года.

"Если родителю это не по душе, то (о телесных наказаниях ее или его ребенка — Sputnik) даже речи быть не может", — пояснила старший инспектор учебного округа Мэри Спрингс.

СМИ напоминает, что Техас является одним из 19 штатов в США где телесные наказания, классифицированные как "намеренное причинение физической боли через удары, удары плоской палкой, шлепки и другое применение физической силы в качестве меры дисциплины" законны. Год назад министерство образования страны рекомендовало запретить бить детей за непослушание.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале учебного года родители будут давать свое согласие на воспитание детей подобным способом.

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