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Пентагон предполагает, что главарь ИГ аль-Багдади еще жив
21.07.2017 22:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Американский министр обороны Джеймс Мэттис полагает, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади может быть еще жив, сообщили СМИ.
© AP/ Militant video
Глава оборонного ведомства США, заявил, что по-прежнему аль-Багдади "играет роль" в функционировании "Исламского государства".
Ранее сообщалось, что в ИГ
По информации Минобороны РФ, вероятно, аль-Багдади был уничтожен 28 мая – во время удара Воздушно-космических сил России в предместье Ракки.
Об Аль-Багдади (его настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые стало известно летом 2014 года – тогда в мечети иракского города Мосула он провозгласил создание исламского халифата. Несколько раз в СМИ появлялась информация о его ликвидации, но эти данные не находили подтверждения.
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В американском оборонном ведомстве считают, что лидер "Исламского государства" еще играет в нем роль.
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