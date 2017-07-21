Пентагон предполагает, что главарь ИГ аль-Багдади еще жив

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Американский министр обороны Джеймс Мэттис полагает, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади может быть еще жив, сообщили СМИ.

Глава оборонного ведомства США, заявил, что по-прежнему аль-Багдади "играет роль" в функционировании "Исламского государства".

Ранее сообщалось, что в ИГ признали гибель аль-Багдади – он был убит и в ближайшее время группировка объявит имя преемника. В то же время не известно, как халиф ИГ лишился жизни.

По информации Минобороны РФ, вероятно, аль-Багдади был уничтожен 28 мая – во время удара Воздушно-космических сил России в предместье Ракки.

Об Аль-Багдади (его настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые стало известно летом 2014 года – тогда в мечети иракского города Мосула он провозгласил создание исламского халифата. Несколько раз в СМИ появлялась информация о его ликвидации, но эти данные не находили подтверждения.