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Пентагон предполагает, что главарь ИГ аль-Багдади еще жив

21.07.2017 22:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Американский министр обороны Джеймс Мэттис полагает, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади может быть еще жив, сообщили СМИ.

Пентагон предполагает, что главарь ИГ аль-Багдади еще жив
© AP/ Militant video
Боевики ИГ подтвердили, что их главарь аль-Багдади мертв

Глава оборонного ведомства США, заявил, что по-прежнему аль-Багдади "играет роль" в функционировании "Исламского государства".

Ранее сообщалось, что в ИГ признали гибель аль-Багдади – он был убит и в ближайшее время группировка объявит имя преемника. В то же время не известно, как халиф ИГ лишился жизни.

По информации Минобороны РФ, вероятно, аль-Багдади был уничтожен 28 мая – во время удара Воздушно-космических сил России в предместье Ракки.

Об Аль-Багдади (его настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые стало известно летом 2014 года – тогда в мечети иракского города Мосула он провозгласил создание исламского халифата. Несколько раз в СМИ появлялась информация о его ликвидации, но эти данные не находили подтверждения. 

 
Теги: Минск
 
 
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В американском оборонном ведомстве считают, что лидер "Исламского государства" еще играет в нем роль.

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