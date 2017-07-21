Посольство США поблагодарило минских фанатов Linkin Park за цветы

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Посольство США в Беларуси поблагодарило минских фанатов культовой американской группы Linkin Park, которые в пятницу принесли цветы к дипломатическому представительству после трагической гибели фронтмена коллектива Честера Беннингтона.



© Sputnik / Артем Бордовский Минские поклонники несут цветы к посольству США в память о Беннингтоне

Тело Беннингтона, которому был всего 41 год, обнаружили в его доме, находящемся в Калифорнии, повешенным. Солист Linkin Park был дома один, его семья уехала из города.

"Посольство благодарит всех, кто пришел сегодня выразить скорбь и почтить память солиста американской группы Linkin Park Честера Беннингтона", – говорится в сообщении посольства.

Цветы возле посольства минские фанаты Linkin Park начали приносить во второй половине дня пятницы 21 июля.

Как ранее сообщали американские СМИ, возле тела Беннингтона была найдена недопитая бутылка спиртного. Впоследствии полиция подтвердила, что произошедшее в городе Палос-Вердес-Эстейтс является самоубийством.

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