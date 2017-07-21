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Издатель: активистке Femen удостоверение не выдавали, оно поддельное

21.07.2017 19:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Украинская издательская группа "Картель", в состав которой входит издание "Деловая столица", никогда не выдавала удостоверение активистке группы Femen Анжелине Диаш.

Издатель: активистке Femen удостоверение не выдавали, оно поддельное
© AP/ Paul White
Femen прокомментировали акцию с обнажением перед Лукашенко

Курьезный инцидент в Киеве произошел во время подписания белорусской делегацией и украинскими партнерами пакета документов, на котором присутствовали президенты двух стран – Петр Порошенко и Александр Лукашенко: в зале обнажилась, показав грудь, активистка незарегистрированного женского движения Femen. Женщину задержала охрана и передала полиции. Впоследствии выяснилось, что она в администрацию президента Украины проникла по поддельному журналистскому удостоверению.

"Удостоверение данной особе никогда не выдавалось и удостоверение под этим номером принадлежит нашему штатному сотруднику", – сообщило издание "Деловая столица".

Там также отметили, что документы издательской группы "Картель" имеют совершенно другой вид.

По информации "Картеля", в связи с данным фактом издательство уже подало в полицию заявление.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в настоящее время Диаш задержана и находится в одном из отделений полиции Киева, с ней правоохранители проводят профилактическую беседу.

В отношении поступка движение Femen уже дало комментарий: таким образом движение протестовало против визита белорусского лидера в Украину. В своем заявлении организация достаточно жестко отозвалась о Лукашенко, назвав его диктатором.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время Диаш находится в одном из отделений полиции Киева, с ней правоохранители проводят профилактическую беседу.

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