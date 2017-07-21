|
Издатель: активистке Femen удостоверение не выдавали, оно поддельное
21.07.2017 19:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Украинская издательская группа "Картель", в состав которой входит издание "Деловая столица", никогда не выдавала удостоверение активистке группы Femen Анжелине Диаш.
© AP/ Paul White
Курьезный инцидент в Киеве произошел во время подписания белорусской делегацией и украинскими партнерами пакета документов, на котором присутствовали президенты двух стран – Петр Порошенко и Александр Лукашенко: в зале обнажилась, показав грудь, активистка незарегистрированного женского движения Femen. Женщину задержала охрана и передала полиции. Впоследствии выяснилось, что она в администрацию президента Украины проникла по поддельному журналистскому удостоверению.
"Удостоверение данной особе никогда не выдавалось и удостоверение под этим номером принадлежит нашему штатному сотруднику", – сообщило издание "Деловая столица".
Там также отметили, что документы издательской группы "Картель" имеют совершенно другой вид.
По информации "Картеля", в связи с данным фактом издательство уже подало в полицию заявление.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в настоящее время Диаш задержана и находится в одном из отделений полиции Киева, с ней правоохранители проводят профилактическую беседу.
В отношении поступка движение Femen уже дало комментарий:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время Диаш находится в одном из отделений полиции Киева, с ней правоохранители проводят профилактическую беседу.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии