Информация о пострадавших при землетрясении у берегов Турции белорусских туристах не поступала - МИД

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о пострадавших при землетрясении у берегов Турции белорусских туристах не поступала. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.

"Посольство Беларуси в Турции ведет мониторинг ситуации в связи с землетрясением. Информация о пострадавших среди белорусских туристов не поступала", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, землетрясение мощностью около 7 баллов произошло ночью около 1.30 по местному времени в Эгейском море. По данным сейсмологов, эпицентр находился недалеко от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16 км от греческого острова Кос, который также популярен у туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Сообщается о более 120 пострадавших и двух погибших на греческом острове Кос, а также о госпитализации нескольких жителей турецкого города Мугла и около 70 пострадавших в городе Бодрум.-0-