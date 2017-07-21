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Где в Беларуси нельзя купаться в эти выходные
22.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси ограничили купание в 14 водоемах, а еще в двух и вовсе запретили, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Купание детей ограничено на 7 зонах рекреации:
Брестская область:
Гомельская область:
Минская область:
Могилевская область:
Минск:
Купание детей и взрослых также ограничено на 7 зонах рекреации:
Гомельская область:
Минская область:
Могилевская область:
Запрещено купание на 2 зонах рекреации в Минской области:
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 14 по 20 июля провели обследования 391 зоны рекреации, на 36 (9,2%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок автотранспорта, кабинок для переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и прочее.
По результатам оценки зон рекреации выдано 29 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 13 писем в местные исполнительные органы, 17 – в ведомства. Проведены лабораторные исследования 869 проб воды, 27 из них не соответствовало установленным гигиеническим нормативам, в том числе 21 по микробиологическим показателям – 2,4%, 6 по санитарно-химическим – 0,7%.
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В Беларуси ограничили купание в 14 водоемах, а еще в двух и вовсе запретили.
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