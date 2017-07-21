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Где в Беларуси нельзя купаться в эти выходные

22.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси ограничили купание в 14 водоемах, а еще в двух и вовсе запретили, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Купание детей ограничено на 7 зонах рекреации:

Брестская область:

  • пляж «Центральный» левый берег р. Мухавец в г. Бресте;
  • пляж «Восток» правый берег р. Мухавец в районе Гузнянского моста в г. Брест;

Гомельская область:

  • пляж «Каскад-2» по ул. П. Бровки г. Гомеля;

Минская область:

  • пляжная зона Солигорского водохранилища в г. Солигорске;
  • пляжная зона водоема аг. Гоцк Солигорский район;

Могилевская область:

  • пляж на р. Днепр в г. Могилеве;

Минск:

  • пляж № 7 и № 8 водохранилища «Дрозды» УП «Минское лесопарковое хозяйство».

Купание детей и взрослых также ограничено на 7 зонах рекреации:

Гомельская область:

  • рекреационная зона на левобережье р. Припять от автомобильного моста до русла р. Мерлявицы г. Мозырь;
  • пляж «Каскад – 1» Центральный район г. Гомеля;
  • городской пляж г. Наровля;

Минская область:

  • место купания на р. Неман по ул. Школьной аг. Могильно Неманского с/с Узденского района;

Могилевская область:

  • зона рекреации на Гребеневском озере г. Могилева;
  • пляж на р. Днепр д. Полыковичи Могилевского района;
  • пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы Могилевского района.

Запрещено купание на 2 зонах рекреации в Минской области:

  • р. Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической в г. Слуцке;
  • водохранилище «Рудня» ОДО «Универсалсервис» Слуцкого района.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 14 по 20 июля провели обследования 391 зоны рекреации, на 36 (9,2%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок автотранспорта, кабинок для переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и прочее.

По результатам оценки зон рекреации выдано 29 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 13 писем в местные исполнительные органы, 17 – в ведомства. Проведены лабораторные исследования 869 проб воды, 27 из них не соответствовало установленным гигиеническим нормативам, в том числе 21 по микробиологическим показателям – 2,4%, 6 по санитарно-химическим – 0,7%.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Беларуси ограничили купание в 14 водоемах, а еще в двух и вовсе запретили.

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