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В Бресте осудили мошенников, которые набрали кредитов и долгов на 90 тысяч долларов

22.07.2017 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Ленинского района Бреста признал двух жителей виновными в групповом мошенничестве.

Сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками, оценивается в 2,6 млрд неденоминированных рублей. Больше половины сумму приходится на долю банков.

Мужчины находили жителей города, которые ведут асоциальный образ жизни, и за вознаграждение уговаривали их оформлять на себя кредиты, которые никто не собирался возвращать. Подставным кредитополучателям они выдавали поддельные справки о зарплате, а также просили указывать их номера на случай, если будут звонить из финансового учреждения.

Кроме того участники преступной группы, открыли несколько фиктивных компаний, которые не осуществляли никакой деятельности, и заключали договоры на приобретение с отсрочкой платежа различных товаров, которые перепродавали, а деньги не возвращали.

В суде обвиняемые своей вины не признали и сообщили, что пытались рассчитаться с долгами, а полученные средства направляли на работу своих фирм.

Суд Ленинского района признал 36-летнего обвиняемого виновным в групповом мошенничестве в крупном и особо крупном размерах повторно, покушении на мошенничество и даче взятки. Его подельника, 46-летнего жителя Бреста, суд признал виновным в групповом мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество.

«По совокупности 36-летнему жителю Бреста суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Второму обвиняемому по совокупности назначили 4 года лишения свободы в исправительном учреждении усиленного режима с конфискацией имущества», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчане находили маргиналов и уговаривали их оформлять на себя кредиты, которые никто потом не возвращал.

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