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Официально: названа причина смерти лидера Linkin Park
22.07.2017 08:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл – Sputnik. Коронер подтвердил, что причиной кончины Честера Беннингтона, лидера популярной американской рок-группы Linkin Park, стал суицид, сообщил телеканал USA Today.
© Sputnik / Артем Бордовский
Тело 41-летнего Беннингтона обнаружили в петле в его доме в городе Палос-Вердес-Эстейтс (Калифорния).
Сообщается, что коронер, занимавшийся расследованием причин смерти музыканта, подтвердил, что произошедшее является суицидом.
По информации американских СМИ, Беннингтон в последнее время страдал от наркотической и алкогольной зависимости, а при обнаружении его тела рядом нашли недопитую бутылку с алкоголем.
В пятницу стало известно, что группа Linkin Park отменила свое турне по Северной Америке. Организатор тура заявил, что фанаты могут беспрепятственно вернуть деньги, уплаченные за билеты.
Белорусские поклонники группы также выразили свою скорбь – во второй половине дня в пятницу возле посольства США в Минске стали появляться цветы. Позже американская дипмиссия поблагодарила фанатов Linkin Park за внимание к смерти музыканта.
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Linkin Park после смерти своего 41-летнего фронтмена отменила турне по Северной Америке.
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