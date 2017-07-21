Официально: названа причина смерти лидера Linkin Park

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Коронер подтвердил, что причиной кончины Честера Беннингтона, лидера популярной американской рок-группы Linkin Park, стал суицид, сообщил телеканал USA Today.



© Sputnik / Артем Бордовский Посольство США поблагодарило минских фанатов Linkin Park за цветы

Тело 41-летнего Беннингтона обнаружили в петле в его доме в городе Палос-Вердес-Эстейтс (Калифорния).

Сообщается, что коронер, занимавшийся расследованием причин смерти музыканта, подтвердил, что произошедшее является суицидом.

По информации американских СМИ, Беннингтон в последнее время страдал от наркотической и алкогольной зависимости, а при обнаружении его тела рядом нашли недопитую бутылку с алкоголем.

В пятницу стало известно, что группа Linkin Park отменила свое турне по Северной Америке. Организатор тура заявил, что фанаты могут беспрепятственно вернуть деньги, уплаченные за билеты.

Белорусские поклонники группы также выразили свою скорбь – во второй половине дня в пятницу возле посольства США в Минске стали появляться цветы. Позже американская дипмиссия поблагодарила фанатов Linkin Park за внимание к смерти музыканта.

Читайте также:

Минские поклонники несут цветы к посольству США в память о Беннингтоне>>

Последний клип Linkin Park собрал около 6 млн просмотров за сутки>>