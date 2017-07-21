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День спасателя отметят в Минске парадом в субботу 22 июля

22.07.2017 08:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл – Sputnik. Порядка 30 единиц техники, в том числе старой, которая использовалась в советские годы, а также более 500 спасателей пройдут в субботу парадом по проспекту Независимости от цирка до площади Победы, сообщил Sputnik официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

После завершения парада, который начнется в 11:00, праздничная программа продолжится в детском парке имени Горького.

"Будет плац-концерт от нашей роты почетного караула Университета гражданской службы, будет демонстрация элементов спасения на воде, "Водная феерия" и дневной фейерверк", – рассказал Новицкий.

На набережной в парке разместится пожарная техника, и у гостей праздника будет возможность в буквальном смысле почувствовать себя на месте спасателей. 

Кроме того, минчане и гости столицы смогут посмотреть на работу кинологов с собаками. Для детей готовят многочисленные конкурсы и испытание дымокамерой – это задымленное помещение, куда надо будет зайти и пройти в специальной маске.

Парад и праздничные мероприятия в детском парке приурочены ко Дню пожарной службы, который празднуется в Беларуси 25 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Большую праздничную программу по случаю профессионального праздника покажут спасатели на проспекте Независимости и затем в детском парке имени Горького

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