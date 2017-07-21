Вузы принимают документы на платное до 4 августа

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Белорусские вузы продолжают принимать документы абитуриентов на платную форму получения образования до 4 августа, напомнили Sputnik в Минобразования.



© Sputnik / Виктор Толочко Новый рекорд: проходные баллы в БГУ достигли 384 баллов

Высшие учебные заведения Беларуси продолжают подводить итоги приемной кампании на бюджетную форму получения образования. Те абитуриенты, которым не хватило баллов на бесплатное обучение, еще могут подать документы на платную форму.

Прием документов на платную форму получения образования продлится в большинстве вузов по 4 августа. Силовые вузы завершат прием чуть раньше — 31 июля, а творческие — 2 августа.

Зачислят студентов-первокурсников на платную форму получения высшего образования до 6 августа.

Проходные баллы на бюджет в этом году выросли в среднем на 20-50 баллов, в зависимости от высшего учебного заведения. Возможно и некоторое увеличение проходных баллов на платную форму обучения.

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