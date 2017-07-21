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Вузы принимают документы на платное до 4 августа

22.07.2017 07:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл — Sputnik. Белорусские вузы продолжают принимать документы абитуриентов на платную форму получения образования до 4 августа, напомнили Sputnik в Минобразования.

Вузы принимают документы на платное до 4 августа
© Sputnik / Виктор Толочко
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Высшие учебные заведения Беларуси продолжают подводить итоги приемной кампании на бюджетную форму получения образования. Те абитуриенты, которым не хватило баллов на бесплатное обучение, еще могут подать документы на платную форму.

Прием документов на платную форму получения образования продлится в большинстве вузов по 4 августа. Силовые вузы завершат прием чуть раньше — 31 июля, а творческие — 2 августа.

Зачислят студентов-первокурсников на платную форму получения высшего образования до 6 августа.

Проходные баллы на бюджет в этом году выросли в среднем на 20-50 баллов, в зависимости от высшего учебного заведения. Возможно и некоторое увеличение проходных баллов на платную форму обучения.

Стоимость обучения в белорусских вузах >>

 
Теги: Минск
 
 
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До 6 августа высшие учебные заведения продолжат зачисления на платную форму получения образования.

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