ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инцидент на встрече президентов, новые смертные приговоры, "Ворота Минска" - все за вчера

22.07.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

В выходные будет по-летнему тепло — прямо настоящий июль. Однако погода будет неустойчивой и без летних грозовых дождей не обойдется. Так что не забывайте зонты, и обязательно посмотрите, где в Беларуси нельзя купаться!

ВАЖНОЕ

Лукашенко встречался с Порошенко, и на встрече произошел небольшой инцидент: девушка с голой грудью выскочила перед журналистами на церемонии подписания межправительственных соглашений в присутствии президентов. Активистка кричала «Жыве Беларусь». Эта же фраза была написана у нее на груди. Александра Григорьевича это позабавило. Кто и зачем это сделал — рассказываем здесь.


Президент дал добро на покупку Виктором Прокопеней Паритетбанка за 50 млн долларов. Это первая инвестиция Прокопени в банковский сектор. Впрочем, ранее и государство не спешило продавать свои активы представителям белорусского бизнеса, предпочитая в качестве покупателей крупные российские банки.

Белорусский суд вынес очередные смертные приговоры: двух «черных риелторов» из Могилева приговорили к смертной казни. Они убили шесть человек, чтобы заполучить и перепродать их квартиры, некоторых закапывали живьем. Европа уже высказала обеспокоенность.

Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение. Специалисты предупреждают: подземные толчки будут ощущаться еще три недели. Белорусы, которые находятся на курортах, рассказали, что там сейчас происходит.

ПОПУЛЯРНОЕ

«Ворота города», два здания с башнями напротив вокзала, — пожалуй, самый знаменитый вид Минска. Внутри этих строений пьют кофе на балконах, пишут картины в мастерских на крышах, просто живут. Мы поговорили про знаменитые дома с их обитателями, у которых каждый день — как на открытке.


Забавная история о том, как компания купила на аукционе участок «для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса», заплатила, а после выяснилось: объект придорожного сервиса там строить нельзя. При этом деньги покупателю возвращать отказываются. Разбирались, как так вышло.

«Общее мнение таково, что цифровая молодежь — за семейные ценности, что-то меня смущает. То ли смузи, то ли узкие короткие штаны, то ли бороды в сочетании со щупленьким юношеским тельцем. Эти мужчинки, из новых, они легкие такие, воздушные, хрупкие… Вместо флирта — лайки. Вместо стихов — смайлики. Вместо цветов — гифка». Вот здесь мужчина интересно рассуждает о любви нового поколения.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Блокчейн, биткойн, майнеры… Если эти слова вам неизвестны, а в новостях они уже встречаются все чаще — помогаем разобраться, что это и зачем такие сложности.

Если собираетесь в поход или просто к воде или в лес на шашлыки, это нужно знать: в Беларуси растут как минимум два растения, которые могут убить — цикута и болиголов. Есть немало и тех, чья ядовитая сила может причинить много проблем. Собрали в одно видео всю информацию.

Вот две очень мотивирующие истории от GO.TUT.BY: о том, как парень без руки и обеих ног занимается бодибилдингом и вдохновляет тысячи людей, и о том, как женщина бегает по лесам (иногда с ребенком) — как-то за три дня 150 км пробежала!


Посмотрите, какой умница: 14-летний парень сделал «говорящую прачечную» за 99 долларов. Ведь постирать и высушить вещи — несложное занятие, если у вас все в порядке со зрением. Однако для слепых и слабовидящих задача серьезно усложняется.

Все новости пятницы, 21 июля

Самые интересные новости Беларуси за 21 июля. Подкаст TUT.BY

Скачать аудио (7.33 МБ)

Подписывайтесь на подкасты TUT.BY на iOS и Android! Или следите за обновлениями в нашем RSS-потоке.

Кстати. Проверьте себя: справитесь ли вы с вопросами на сообразительность 60-летней выдержки? Вот вам логическая задачка, чтобы размять мозги в выходные. Нескучного отдыха!

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! В выходные будет по-летнему тепло - прямо настоящий июль. Однако погода будет неустойчивой и без летних грозовых дождей не обойдется. Так что не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Официально: названа причина смерти лидера Linkin Park
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика