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Инцидент на встрече президентов, новые смертные приговоры, "Ворота Минска" - все за вчера
22.07.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
В выходные
ВАЖНОЕ
Президент дал добро
Белорусский суд вынес очередные смертные приговоры: двух «черных риелторов» из Могилева приговорили к смертной казни. Они убили шесть человек, чтобы заполучить и перепродать их квартиры, некоторых закапывали живьем.
Возле курортных городов Турции и Греции
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«Ворота города», два здания с башнями напротив вокзала, — пожалуй, самый знаменитый вид Минска. Внутри этих строений пьют кофе на балконах, пишут картины в мастерских на крышах, просто живут.
Забавная история о том, как компания купила на аукционе участок «для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса», заплатила, а после выяснилось: объект придорожного сервиса там строить нельзя. При этом деньги покупателю возвращать отказываются.
«Общее мнение таково, что цифровая молодежь — за семейные ценности, что-то меня смущает. То ли смузи, то ли узкие короткие штаны, то ли бороды в сочетании со щупленьким юношеским тельцем. Эти мужчинки, из новых, они легкие такие, воздушные, хрупкие… Вместо флирта — лайки. Вместо стихов — смайлики. Вместо цветов — гифка».
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Блокчейн, биткойн, майнеры… Если эти слова вам неизвестны, а в новостях они уже встречаются все чаще — помогаем разобраться,
Если собираетесь в поход или просто к воде или в лес на шашлыки, это нужно знать: в Беларуси растут как минимум два растения, которые могут убить — цикута и болиголов. Есть немало и тех, чья ядовитая сила может причинить много проблем.
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Доброе утро! В выходные будет по-летнему тепло - прямо настоящий июль. Однако погода будет неустойчивой и без летних грозовых дождей не обойдется. Так что не...
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