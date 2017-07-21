Доброе утро!

В выходные будет по-летнему тепло — прямо настоящий июль. Однако погода будет неустойчивой и без летних грозовых дождей не обойдется. Так что не забывайте зонты, и обязательно посмотрите, где в Беларуси нельзя купаться !

ВАЖНОЕ

Лукашенко встречался с Порошенко , и на встрече произошел небольшой инцидент: девушка с голой грудью выскочила перед журналистами на церемонии подписания межправительственных соглашений в присутствии президентов. Активистка кричала «Жыве Беларусь». Эта же фраза была написана у нее на груди. Александра Григорьевича это позабавило. Кто и зачем это сделал — рассказываем здесь .





Президент дал добро на покупку Виктором Прокопеней Паритетбанка за 50 млн долларов. Это первая инвестиция Прокопени в банковский сектор. Впрочем, ранее и государство не спешило продавать свои активы представителям белорусского бизнеса, предпочитая в качестве покупателей крупные российские банки.

Белорусский суд вынес очередные смертные приговоры: двух «черных риелторов» из Могилева приговорили к смертной казни. Они убили шесть человек, чтобы заполучить и перепродать их квартиры, некоторых закапывали живьем. Европа уже высказала обеспокоенность .

Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение . Специалисты предупреждают: подземные толчки будут ощущаться еще три недели. Белорусы, которые находятся на курортах, рассказали, что там сейчас происходит .

ПОПУЛЯРНОЕ

«Ворота города», два здания с башнями напротив вокзала, — пожалуй, самый знаменитый вид Минска. Внутри этих строений пьют кофе на балконах, пишут картины в мастерских на крышах, просто живут. Мы поговорили про знаменитые дома с их обитателями, у которых каждый день — как на открытке .





Забавная история о том, как компания купила на аукционе участок «для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса», заплатила, а после выяснилось: объект придорожного сервиса там строить нельзя. При этом деньги покупателю возвращать отказываются. Разбирались, как так вышло .

«Общее мнение таково, что цифровая молодежь — за семейные ценности, что-то меня смущает. То ли смузи, то ли узкие короткие штаны, то ли бороды в сочетании со щупленьким юношеским тельцем. Эти мужчинки, из новых, они легкие такие, воздушные, хрупкие… Вместо флирта — лайки. Вместо стихов — смайлики. Вместо цветов — гифка». Вот здесь мужчина интересно рассуждает о любви нового поколения .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Блокчейн, биткойн, майнеры… Если эти слова вам неизвестны, а в новостях они уже встречаются все чаще — помогаем разобраться, что это и зачем такие сложности .

Если собираетесь в поход или просто к воде или в лес на шашлыки, это нужно знать: в Беларуси растут как минимум два растения, которые могут убить — цикута и болиголов. Есть немало и тех, чья ядовитая сила может причинить много проблем. Собрали в одно видео всю информацию .

Вот две очень мотивирующие истории от GO.TUT.BY: о том, как парень без руки и обеих ног занимается бодибилдингом и вдохновляет тысячи людей, и о том, как женщина бегает по лесам (иногда с ребенком) — как-то за три дня 150 км пробежала!





Посмотрите, какой умница: 14-летний парень сделал «говорящую прачечную» за 99 долларов. Ведь постирать и высушить вещи — несложное занятие, если у вас все в порядке со зрением. Однако для слепых и слабовидящих задача серьезно усложняется.

Все новости пятницы, 21 июля

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Кстати. Проверьте себя: справитесь ли вы с вопросами на сообразительность 60-летней выдержки? Вот вам логическая задачка, чтобы размять мозги в выходные . Нескучного отдыха!

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