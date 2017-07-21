Десятки эксгумаций проводятся в Беларуси для установления родства

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Белорусские судмедэксперты отмечают рост числа эксгумаций в связи с тем, что необходимо установить биологическое родство, в минувшем году таких случаев в стране было более 60, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.



© AP/ Robert Kradin Образцы ДНК Сальвадора Дали взяты для установления отцовства

"В Беларуси генетические экспертизы с целью установления биологического родства в отношении умершего предполагаемого родителя или близкого родственника проводятся для установления факта отцовства при назначении государственных пособий на детей, установлении порядка раздела наследственного имущества, рассмотрении вопросов получения гражданства и иммиграции", – сообщили Sputnik в пятницу в ГКСЭ.

По словам собеседников агентства, потребность в таких экспертизах довольно высока и имеет тенденцию к увеличению их количества.

В связи с этим эксперты уточнили, что если в 2014 году в центральном аппарате ГКСЭ было проведено 48 экспертиз по установления отцовства в отношении умерших, то в 2016 году их количество возросло до 61.

Про архивы трупной крови

Эксперты отметили, что сложность такого рода экспертиз связана в первую очередь с отсутствием образцов биологического материала умерших.

"Хотя в большинстве случаев преждевременной смерти проводится вскрытие и исследование тканей, сроки хранения гистологических препаратах в архивах ограничены. Иногда для исследования могут быть предоставлены и препараты, полученные при биопсии в ходе диагностики и лечения онкозаболеваний", – сказали в ГКСЭ.

При насильственной смерти могут быть получены образцы крови от тел умерших, помещающиеся в соответствующие архивы трупной крови органов ГКСЭ Беларуси, пояснили эксперты.

Не только эксгумация

По словам собеседников Sputnik, исследование на установление родства может быть проведено при предоставлении личных вещей умершего, на которых сохранились его биологические следы – пот, клетки эпителия. В этом случае, как правило, требуется также предоставить образцы установленных родственников умершего для подтверждения происхождения биологических следов, пояснили специалисты.

Они также рассказали, что существуют и иные методики установления отцовства с умершим родителем.



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"При отсутствии биологического материала от умершего родителя, возможно проведение непрямого исследования с целью установления биологического родства ребенка с ровными родственниками умершего", – сказали эксперты.

Они пояснили, что, в частности, по отношению к ребенку женского пола достоверно устанавливается родство с бабушкой по линии отца, по отношению к ребенку мужского пола – с близкими родственниками умершего по отцовской линии – это дедушка, брат, другой ребенок мужского пола.

Редкие случаи

В ГКСЭ отметили, что изредка экспертам приходится сталкиваться с ситуациями, когда отсутствуют как биологические образцы или следы умершего, так и его биологические родственники. "Тогда без эксгумации на месте захоронения не обойтись", – сказали собеседники агентства.

"Такого рода материалы поступают на экспертизу по уголовным делам, связанным с расследованием убийств, розыском и опознанием людей, по межгосударственным запросам. По гражданским делам, связанным с назначением пособий, элементов, разделом имущества, разрешения на эксгумацию пока не давались", – сказали в комитете.



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99,99 процента

Эксперты также рассказали, что возросло и количество экспертиз по поводу так называемых генных претензий, когда один из супругов сомневается в том, что это его ребенок.

К примеру, если в середине 90-х годов к Беларуси в год делали 100-120 тестов ДНК для установления отцовства, то через десять лет их уже стало около 500 в год, а еще через десять лет – почти две тысячи.

За 30 лет точность ДНК экспертиз значительно выросла, если в 80-е годы вероятность точности ДНК-теста на отцовство составляла 55-80%, то в настоящее время – 99,99%.

Генные претензии

По словам экспертов, подавляющее количество генотипоскопических экспертиз по установлению биологического родства в Беларуси инициируют женщины – они хотят подтвердить отцовство для алиментов.

Мужчины подают встречные иски, чтобы не платить алименты или уличить в неверности жену. Эксперты отметили, что белоруски заявляют генные претензии не только к соотечественникам, но к мужчинам из США, Израиля, ОАЭ, ряда других стран.