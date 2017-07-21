Туристы после землетрясения в турецком Бодруме ночевали на пляже

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Люди в турецком городе Бодрум вынуждены были провести ночь с пятницы на субботу на улице, рассказала на своей странице в Facebook туристка из Казахстана Зарина Абденова, которая оказалась в момент землетрясения на этом курорте.



© REUTERS Kenan Gurbuz После землетрясения в Турции произошло 160 афтершоков

"Землетрясение 6,7 балла произошло в 01:40 в Бодруме, после этого каждый час трясет по 4 балла примерно. Люди в панике, спят на улице", – написала Абденова.

По ее словам, она не припомнит такого мощного землетрясения в Алматы и признается, что было очень страшно. Изначально Зарина планировала переночевать в номере, но "после четвертого повторного толчка решили спать, как все гости, аутсайд" – на пляже.

По словам Зарины, быть вне зданий рекомендовали сотрудники отелей. Она также упомянула о сложностях с вылетами с курорта.

"Вылетов нет. Завтра мы все казахстанцы отеля идем к туроператору. Это ненормально, что так сильно трясет второй день. Может, Казахстану надо отправить самолет за своими гражданами?”, – написала она.

О проведенной ночи на улице рассказала Sputnik и белоруска Анна Буховцова, которая живет в 20 километрах от Бодрума. Документы, одеяла, одежду и диван, который стоял у входа, выносили из дома короткими забегами.

"Спали на улице под звездным небом, домой побоялись заходить. Чего не скажешь о наших соседях. Они и днем не выходят особо, и даже землетрясение не заставило их покинуть их крепость. Дочка рассказывала, что когда начались толчки, она вскочила с кровати, но идти не могла, потому что все двигалось – и пол и стены", – описала ночь землетрясения Буховцова.



© Sputnik Владимир Вяткин Туроператор рассказал о белорусских туристах, находящихся в Бодруме

По ее словам, страшнее было ожидание последующих толчков. "Следующую ночь мы ждали уже с легким ужасом", – призналась белоруска.

Толчки продолжаются до сих пор, но их сила не такая большая, сообщила собеседница Sputnik, и отметила, что в целом ситуация в Бодруме спокойная.

"Люди ходят на работу. Да, напуганы, но продолжают жить повседневной жизнью. Ходят на пляжи, в рестораны. Какие-то туристы уехали, но массового бегства не случилось", – рассказала белоруска.

Мощное землетрясение в Эгейском море в ночь на пятницу вызвало панику и спровоцировало разрушения на греческом острове Кос и на турецких курортах Бодрум и Мармарис. Подземные толчки достигали магнитуды 6,7 балла. На острове Кос обрушилось несколько зданий, были повреждены порт, старинная крепость и мечеть. В Турции удар стихии вызвал цунами.

В общей сложности землетрясения пострадали около 190 человек. Двое – граждане Турции и Швеции – погибли в клубе, в котором рухнула крыша. Белорусы, по данным МИД Беларуси, за медпомощью не обращались. Белорусские посольства в Турции и Греции продолжают отслеживать ситуацию.