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Витеблянин, который устроил погром в магазине и показывал половые органы, получил 4 года колонии

22.07.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске вынесли приговор мужчине, который пришел в магазин пьяным, устроил там погром и продемонстрировал свои половые органы. События происходили в конце осени минувшего года в магазине «Елена» на улице Чкалова.

— Мужчина зашел в магазин и взял с витрины упаковку драже Skittles. После чего направился к выходу мимо кассы, — рассказала помощник прокурора Витебска Людмила Познякова. — Продавщица потребовала заплатить, но это вывело покупателя. из себя. Он толкнул сотрудницу, разорвал упаковку и бросил драже ей в лицо. Затем ногой разбил витрину. А дальше расстегнул ширинку брюк и стал демонстрировать свои половые органы.

В конфликт вмешался сотрудник магазина.

— Дебошира вытолкнули на улицу и закрыли вход, — продолжает Людмила Познякова. — Однако он не угомонился. Покупатель принялся стучать кулаками по стеклянной двери и окнам магазина. Опасаясь разбитых стекол, одна продавщица вышла и попыталась успокоить агрессора. Женщина сказала ему, что вызовет милицию. В ответ мужчина повалил продавщицу, она ударилась головой о землю. В конфликт вмешались прохожие, которые оттащили покупателя. Придя в себя, женщина вызвала милицию.

За умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия, повреждением чужого имущества суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, мужчину будут принудительно лечить от алкоголизма и наркомании. Он также должен выплатить штраф на сумму 479 рублей по непогашенной судимости по ранее вынесенному приговору.

 
Теги: Витебск
 
 
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События происходили в конце осени минувшего года в магазине "Елена" на улице Чкалова.

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