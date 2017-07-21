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Важно знать. Как правильно загорать

22.07.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Несмотря на то, что большая часть лета, а значит и потенциального сезона для получения загара прошла, мы предлагаем не терять надежду. Отпускной сезон с выездами к морю в самом разгаре, в южных регионах Беларуси загорают давно, на остальной части страны все чаще случаются солнечные дни. TUT.BY собрал рекомендации специалистов о том, как правильно загорать, чтобы не навредить своему здоровью.

 

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