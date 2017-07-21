|
Важно знать. Как правильно загорать
22.07.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Несмотря на то, что большая часть лета, а значит и потенциального сезона для получения загара прошла, мы предлагаем не терять надежду. Отпускной сезон с выездами к морю в самом разгаре, в южных регионах Беларуси загорают давно, на остальной части страны все чаще случаются солнечные дни. TUT.BY собрал рекомендации специалистов о том, как правильно загорать, чтобы не навредить своему здоровью.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY собрал рекомендации специалистов о том, как правильно загорать, чтобы не навредить своему здоровью.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии