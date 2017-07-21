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В Минске рассказали о совместной с Украиной помощи Донбассу

22.07.2017 16:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл — Sputnik. Беларусь и Украина договорились о передаче гуманитарной помощи в зону конфликта в Донбассе без посредников, заявил журналистам в субботу в Минске министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко.

В Минске рассказали о совместной с Украиной помощи Донбассу
© Фото: пресс-служба президента Украины
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"Договорились передавать помощь без посредников. Руководством Украины будут созданы все условия, чтобы мы беспрепятственно проходили границу. И будут открыты все коридоры для доставки непосредственно тем людям, кто нуждается в этой помощи", — заявил Ващенко.

Инициативу организовывать совместные с Украиной гуманитарные конвои в Донбасс озвучил накануне в Киеве президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области, мы хотели бы работать без посредников и по наикратчайшему пути — он через Украину. Просил Петра Алексеевича, если будет какой-то интерес и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе: люди ведь наши, делить нечего", — сказал Лукашенко на итоговой пресс-конференции лидеров стран.

Ранее Беларусь уже оказывала гуманитарную помощь проблемному региону. Так, в июне МЧС доставила в Украину и передала миссии Международного Красного Креста в этой стране консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму 63 тысячи долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Инициатива совместных гуманитарных конвоев на Донбасс была озвучена накануне Александром Лукашенко в ходе официального визита в Киев.

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