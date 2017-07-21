|
Гомельчане и спасатели вместе отпраздновали День пожарной службы
22.07.2017 16:31 — Новости Общества | Tut.by
Мероприятие прошло 22 июля на площадке возле Ледового дворца накануне профессионального праздника спасателей.
Гомельское областное управление по ЧС организовало для гомельчан показ пожарной аварийно-спасательной техники, показательные выступления спасателей. А для самых маленьких жителей города устроили игровые площадки с конкурсами и призами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие прошло 22 июля на площадке возле Ледового дворца накануне Дня пожарной службы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии