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"Здесь спасатели всей страны, и я ими горжусь". В Минске прошел парад МЧС ко Дню пожарной службы

22.07.2017 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Очередной парад с гуляниями в центре столицы. На этот раз праздник приурочили к Дню пожарной службы. На проспект независимости они вывезли свою уникальную технику. Не только современную, но и прошлых времен. Как в этот день развлекались минчане и что необычного увидели — в материале TUT.BY.


Перед парадом спасатели возложили цветы на Площади Победы, после чего в 11 часов началось само шествие. Под аккомпанемент оркестра по проспекту прошли сотрудники МЧС в форме советского и современного периодов. В колонне были и ветераны, и юные спасатели.


После шествия под «Прощание славянки» в ход пошла техника. В колонне люди могли увидеть не только современные, но и раритетные образцы 1938 и 1948 годов, а также конно-бочечный ход, как в XIX—XX веках. Один из пожарных махал прохожим с брички и кричал: «Мы с вами!».

Все уникальные машины специально для парада привезли из разных уголков страны. За 20 минут колонна прошла от цирка до Площади Победы и свернула в Парк Горького.






Зрители c проспекта махали вслед шествию и технике, а затем подходили сделать фото со спасателями.

После этого все гуляния продолжились в Парке Горького. Туда же переехала и техника. Сначала перед зрителями выступил взвод почетного караула Университета гражданской защиты, а после спасатели продемонстрировали плавсредства МЧС.


«Давай похлопаем дядям, они так старались, так красиво походили!», — говорят мамы детям в толпе.

Выступления обошлись без авиации. Зато были парашютисты, фейерверк из цветных дымовых шашек и показательные спасательные операции тонущего и горящего человека. «Пострадавших», конечно, оперативно спасли.


Техника: машины, мотоциклы, в том числе и раритетная повозка с пожарными в старой форме — стала, наверное, главным аттракционами в парке. Очередь к ним была больше, чем в точки общепита. Кстати, спасатели бесплатно накормили гостей праздника полевой кухней.

Прогуливается по площадке пенсионерка Римма Ивановна и говорит, что была и на параде 3 июля, но сравнивать их сложно.

— Мне на этом параде больше нравится, потому что еще нужно выяснить от чего и от кого у нас независимость, а здесь действительно спасатели всей страны. Я горжусь, что у нас есть такие спасатели.


Минчанка Лилия пришла на парад с сестрой. Говорит, что в этом году была на празднике МЧС в первый раз.

— Сегодня ярко и зрелищно, я думаю, у детей масса впечатлений, да и взрослых тоже. Вообще МЧС — это служба, работа которой не видно, но которая происходит каждый день. Наши солдаты невидимого фронта сегодня показали, как мы можем быть защищены даже от типичных бытовых опасностей.


В парке спасатели сами развлекали прохожих: учили на манекенах, как делать массаж сердца, помогали распознавать предметы формы пожарных, одевали детей в форму спасателей.

Были развлечения и попроще, вроде забрасывания мячей в корзину или головоломок. Но некоторым больше по душе были экстремальные активности. Например, спуститься по небольшой тарзанке, посидеть в автомобиле, который переворачивают на 360 градусов, полазать на скалодроме, забежать в дым-палатку в снаряжении спасателей с пожарным.


Также в парке людям показали, как действует, так называемый, куб жизни. Он представляет собой огромную надувную подушку, которая предназначена для эвакуации людей с высоты.

Вся техника и развлечения работали в парке до 16 часов. День пожарной службы отмечается в Беларуси 25 июля.


 
 
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Мы посмотрели парад МЧС и узнали, как минчане гуляют на празднике ко Дню пожарной службы

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