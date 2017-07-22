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Больше миллиона жителей Рима могут остаться без воды из-за засухи
22.07.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Сильная засуха привела к тому, что около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды, власти ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано.
© AFP/ NICOLAS TUCAT
Этот запрет вступит в силу 28 июля. Причиной принятия такого решения стала чрезвычайная ситуация, вызванная сильнейшей жарой. Опасная погода установилась на Апеннинах с самого начала лета. Минувший июнь стал самым жарким за всю почти 200-летнюю историю метеонаблюдений. В июле во многих районах центральной и южной Италии температуры подобрались к историческим максимумам. Это привело к сильным пожарам и резкому обмелению ряда водоемов.
Как выяснилось, уровень озера Браччано настолько снизился, что это грозит природной катастрофой, заявил журналистам президент области Лацио Никола Дзингаретти.
Глава также сообщил, что запрет на забор воды начнет действовать через неделю, "вода для Рима заканчивается, и все должны отдавать себе в этом отчет".
Эксперты считают, что решение властей может привести к тому, что около 1,5 миллиона жителей Рима могут остаться без воды.
Руководство компании Acea, которая занимается водоснабжением Рима, считает решение руководства Лацио "ненормальным, незаконным и, главное, абсолютно бесполезным с точки зрения защиты озера Браччано".
Мэр Рима Вирджиния Раджи призвала власти Лацио и руководство компании Acea прийти к согласованному решению и "сделать все возможное для обеспечения водой граждан, больниц, пожарной службы, учреждений торговли".
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Из-за сильнейшей жары власти решили запретить забор воды из озера Браччано, тысячи жителей Вечного города могут столкнуться с серьезными проблемами.
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