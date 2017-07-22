Сотрудница Лунинецкой ветстанции брала взятки свежим мясом за разрешение торговать просрочкой

Исполняющей обязанности завлабораторией ветеринарной станции предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает Медиа-Полесье.

Уголовное дело было возбуждено по результатам совместной проверки прокуратуры и ОБЭП райотдела внутренних дел. Основанием послужило коллективное обращение ипэшников, занимающихся реализацией мясной продукции.

— В ходе проверки установлены неединичные факты нарушения. И.о. завлабораторией предъявлено обвинение в том, что она, в нарушение должностных обязанностей, а также требований нормативных документов, умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно принимала в качестве взяток материальные ценности, — подчеркнула заместитель прокурора Лунинецкого района Ольга Богатыревич. — Это происходило исключительно в связи с занимаемым ею должностным положением. За выдачу разрешения на реализацию на рынке мяса и мясных продуктов (талона ветеринарно-санитарной экспертизы продукта), срок годности которых истек, предприниматели рассчитывались с и.о. завлабораторией мясом.

Вместо того, чтобы принимать меры по изъятию и уничтожению просроченной мясной продукции, руководительница допускала ее реализацию на рынке.

Как установлено следствием, обвиняемая с мая по декабрь 2016 года не менее восьмидесяти раз принимала от индивидуальных предпринимателей мясную продукцию за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Всего обвиняемая за указанный период приняла мясной продукции на сумму не менее 2000 рублей.

— В настоящее время прокуратурой района в суд Лунинецкого района предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой суммы неосновательного обогащения, полученного в результате противоправных действий, — добавила Ольга Богатыревич.

Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью.