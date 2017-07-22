Белорусские экологи возражают против проекта водного пути Е40

В Беларуси стартовала общественная кампания «Стоп Е40», ставящая цель обратить внимание общественности на экологические проблемы, которое повлечет за собой восстановление водного пути из Балтийского моря в Черное. Инициаторами кампании выступили практически все крупные «зеленые» организации страны: «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Багна», «Экодом», товарищество «Зеленая сеть», учреждение «Центр экологических решений», фонд «За чистую Припять», ОО «Время Земли»… 19 июля в Минске они организовали пресс-конференцию, на которой попытались донести до журналистов, чем опасно изменение русла Припяти и почему начало строительства водного пути Е40 станет концом нашего Полесья, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Е40 — это водный путь протяженностью более 2000 километров, который проходит по территории Польши, Беларуси и Украины и соединяет Балтийское и Черное моря через Гданьск — Варшаву — Брест — Пинск — Мозырь — Киев — Херсон. Вернее, соединял раньше: путь активно использовался с 1784 года, но потом прекратил существование. Есть идея его воссоздать: заинтересованные стороны говорят о большой экономической выгоде для всех участников. В рамках программы трансграничного сотрудничества ЕС Польша-Беларусь-Украина в 2013—2015 годах был реализован проект «Восстановление магистрального водного пути Е-40 на участке Днепр-Висла: от стратегии к планированию», а Морской институт в Гданьске подготовил технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Проект завершился, но определенности по этому вопросу — будет восстанавливаться Е40 или не будет — до сих пор нет. Стороны проводят рабочие встречи, и довольно вяло, на наш взгляд. Так что белорусские экологи, начиная кампанию «Стоп Е40», решили сработать на опережение. И, думается, правильно сделали. Поводов для беспокойства более чем достаточно.

Полесье изменится безвозвратно

Восстановление водного пути Е40 предусматривает ряд масштабных и дорогостоящих мероприятий на территории трех стран. Самые крупные предусмотрены в Польше. Буг на участке от Варшавы до Бреста давно перестал быть судоходным, а кроме того, он на этом отрезке является частью территории NATURA 2000 (сеть охранных природных участков на территории ЕС). Для преодоления этого препятствия потребуется строительство обводного канала. Из трех альтернативных вариантов прохождения канала, предложенных к рассмотрению, экономически целесообразным (читай — более дешевым) назван самый короткий, протяженностью почти 160 км. Он выйдет к Западному Бугу в районе Тересполя, а оттуда — к Мухавцу возле Бреста.





Соединение между новым каналом и р. Мухавец предстоит построить уже на белорусском участке пути. Предложен вариант восстановления судоходства по существующему руслу Мухавца, которое сейчас перегорожено глухой плотиной, но обсуждаются и варианты «обхода» Бреста. Кроме того, на Днепровско-Бугском канале потребуется реконструкция некоторых гидротехнических сооружений восточного склона, включая строительство водохранилища «Жировское» для его «подпитки», а на Припяти — строительство как минимум трех новых гидроузлов.

Между тем на территории Припятского Полесья, через которую проходит белорусский участок пути, располагаются национальный парк «Припятский», 10 заказников республиканского и 13 заказников местного значения и 30 памятников природы. По мнению экологов, восстановление пути катастрофически изменит привычное для нас Полесье.

Что вызывает у экологов наибольшие опасения?

«Грязные» илы. Путь Е40 пройдет через зараженные радиацией территории, в частности, Полесский радиационно-экологический заповедник в «зоне отчуждения» ЧАЭС на Гомельщине. Речной ил является аккумулятором радионуклидов. При проведении работ по углублению русла реки он наверняка будет «растревожен» и двинется вниз по течению Припяти, а затем и Днепра. Есть опасность попадания его в Киевское водохранилище, которое служит источником питьевой воды для нескольких миллионов украинцев.

Негативное влияние на сеть важных природных территорий национального и международного значения. Припятское Полесье — это огромный водный бассейн с уникальным пойменным ландшафтом. Именно меандры реки, многочисленные старицы, старичные озера и заливы формируют его оригинальные экосистемы. Спрямление и углубление русла, строительство новых шлюзов изменят этот ландшафт до неузнаваемости.

Исчезновение некоторых видов птиц. Изменение гидрологического режима в бассейне Припяти отрицательно скажется на местах обитания многих видов водоплавающих и околоводных птиц. Кроме того, возрастут темпы проникновения из одного морского бассейна в другой чужеродных организмов, что приведет к вымиранию аборигенных видов и потере биоразнообразия в целом.

Кому это выгодно

Экономическая целесообразность проекта также у многих вызывает сомнение. Его оппоненты считают: экономически проект ничем не обоснован и направлен в первую очередь на освоение средств. А деньги здесь задействованы огромные. Только на подготовку предварительного сценария восстановления пути Е40 было затрачено порядка 913 тысяч евро, 90% из которых выделил Евросоюз. Сама же реализация проекта, по предварительным оценкам, потребует порядка 12 млрд евро. Стороны рассчитывают, что эти деньги опять же даст ЕС. Но каковы шансы, что эти деньги когда-то окупятся?

Ответа на этот вопрос пока нет.

Мнения сторон

Андрей Рекеш, секретарь Комиссии по вопросам развития воднотранспортного соединения Е40:

— Мы понимаем озабоченность экологов, и поднимаемые ими вопросы, безусловно, очень важны. Но, мне кажется, начатая ими кампания несколько преждевременна. На следующей стадии проекта, если будет принято решение о его реализации, планируется проведение полномасштабной оценки воздействия на окружающую среду, после чего будут объявлены общественные слушания. Лишь имея на руках выводы и заключения специалистов, есть смысл обсуждать экологические последствия.

Сейчас мы не можем говорить о переходе к следующей стадии реализации проекта. Продолжаются переговоры между странами-участницами, собираются рабочие группы. Но официального решения со стороны властных органов не принято. Мы пока в стадии ожидания оценки и расстановки приоритетов именно со стороны органов власти. Есть заверения со сторон всех трех государств, что они заинтересованы в развитии данного вопроса, и, думаю, проект будет иметь продолжение. Но назвать конкретные сроки не имею возможности. Поймите правильно: проект глобальный. Затрагивает очень большие территории, в нем много нюансов технического плана, экологических вопросов, согласования грузопотоков… Все это должно быть учтено, а потому требует большого вовлечения различных органов и ведомств.

Александр Винчевский, директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

— Деньги на технико-экономическое обоснование проекта затрачены огромные, однако исследования, по крайней мере в белорусской части, почти не проводились. Информация о том, что будет делаться, очень поверхностная. Но даже из нее понятно, что реализация проекта будет иметь катастрофические последствия для Полесья. Сейчас через Полесье, через пойму Припяти лишь в весеннюю миграцию летит порядка 1,5 млн птиц. В том числе — около 20% глобальной популяции турухтана. Гнездится очень много краснокнижников европейского значения. Пойма Припяти — это настоящий рай для птиц. И вот представим себе, что река стала судоходной, что ее русло углубили и спрямили, а берега укрепили, что по ней пошли нефтеналивные танкеры… Для уникальных популяций, которые сложились здесь, это настоящая катастрофа…

Цена вопроса По оценкам экспертов Трансграничной комиссии по вопросам развития воднотранспортного соединения Е40 на участке Днепр — Висла, для восстановления пути потребуются следующие средства: работы на белорусской части: 96−171 млн евро;

работы на польской части: 11 млрд 915 млн евро;

работы на украинской части: 31 млн евро. Предполагаемая стоимость экологических компенсационных мер — 451−602 млн евро (в том числе для Беларуси — 3,5−5 млн). Итого — 12 млрд 720 млн евро.