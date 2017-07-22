Ливни и грозы со шквалистым ветром прогнозируются 24 июля в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 24 июля ожидаются ливни и грозы со шквалистым ветром, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики прогнозируются грозы, в отдельных районах - сильные ливни, возможен град. Ветер 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Днем местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днем будет от 20 до 26 градусов выше нуля, по югу - до плюс 29 градусов.-0-

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