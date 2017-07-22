23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 650 грузовиков ожидают выезда из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Так, в направлении Литвы в пункте пропуска "Каменный лог" выезда ожидают 210 грузовиков, в "Привалке" - 145, в "Котловке" - 120, в "Бенякони" - 71.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" стоят 60 автомобилей, в "Григоровщине" - 40.

Также сообщается об очередях легковых автомобилей на въезде в Беларусь из Польши. В "Берестовице" стоят 150 транспортных средств", в "Брузгах" - 70.-0-