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Около 650 грузовиков ожидают выезда из Беларуси

23.07.2017 10:33 — Новости Общества | БелТА  
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 650 грузовиков ожидают выезда из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Так, в направлении Литвы в пункте пропуска "Каменный лог" выезда ожидают 210 грузовиков, в "Привалке" - 145, в "Котловке" - 120, в "Бенякони" - 71.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" стоят 60 автомобилей, в "Григоровщине" - 40.

Также сообщается об очередях легковых автомобилей на въезде в Беларусь из Польши. В "Берестовице" стоят 150 транспортных средств", в "Брузгах" - 70.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 650 грузовиков ожидают выезда из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного...

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