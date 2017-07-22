От того, принимает ли себя человек таким, какой он есть, зависит не только его внешний вид, но и качество его жизни. «Если бы белорусы принимали себя, они не согласились бы выживать на 150-200 долларов», — считает инициатор проекта #такаякакесть375 журналистка Катя Барушка. О проекте, ее опыте самопринятия шла речь в новом выпуске проекта «Не стыдно спросить».

Катя настаивает, что идея ее и ее коллег, с которыми она затеяла проект про самопринятие, не в попустительстве, а в бережном отношении к себе, в изменении отношения общества не только к девушкам с разными параметрами, но и к мужчинам. Гостья считает, что проблем с самопринятием у белорусских мужчин не меньше и стереотипов в отношении них чуть ли не больше, чем «женских». Катя призналась, что мечтает о появлении мужского аналога проекта #такаякакесть375 , и в ближайшее время она и ее партнеры Даша Сапранецкая и Алена Ska попробуют уговорить мужчин публично рассказать о своем опыте.

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