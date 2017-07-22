ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не стыдно спросить: "Если бы белорусы принимали себя, не согласились бы выживать на 200 долларов"

23.07.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

От того, принимает ли себя человек таким, какой он есть, зависит не только его внешний вид, но и качество его жизни. «Если бы белорусы принимали себя, они не согласились бы выживать на 150-200 долларов», — считает инициатор проекта #такаякакесть375 журналистка Катя Барушка. О проекте, ее опыте самопринятия шла речь в новом выпуске проекта «Не стыдно спросить».

Катя настаивает, что идея ее и ее коллег, с которыми она затеяла проект про самопринятие, не в попустительстве, а в бережном отношении к себе, в изменении отношения общества не только к девушкам с разными параметрами, но и к мужчинам. Гостья считает, что проблем с самопринятием у белорусских мужчин не меньше и стереотипов в отношении них чуть ли не больше, чем «женских». Катя призналась, что мечтает о появлении мужского аналога проекта #такаякакесть375, и в ближайшее время она и ее партнеры Даша Сапранецкая и Алена Ska попробуют уговорить мужчин публично рассказать о своем опыте.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От того, принимает ли себя человек таким, какой он есть, зависит не только его внешний вид, но и качество его жизни. "Если бы белорусы принимали себя, они не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Погода выдохлась: в понедельник обещают грозы и ливни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика