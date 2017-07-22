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Не стыдно спросить: "Если бы белорусы принимали себя, не согласились бы выживать на 200 долларов"
23.07.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by
От того, принимает ли себя человек таким, какой он есть, зависит не только его внешний вид, но и качество его жизни. «Если бы белорусы принимали себя, они не согласились бы выживать на 150-200 долларов», — считает инициатор проекта
Катя настаивает, что идея ее и ее коллег, с которыми она затеяла проект про самопринятие, не в попустительстве, а в бережном отношении к себе, в изменении отношения общества не только к девушкам с разными параметрами, но и к мужчинам. Гостья считает, что проблем с самопринятием у белорусских мужчин не меньше и стереотипов в отношении них чуть ли не больше, чем «женских». Катя призналась, что мечтает о появлении мужского аналога проекта
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От того, принимает ли себя человек таким, какой он есть, зависит не только его внешний вид, но и качество его жизни. "Если бы белорусы принимали себя, они не...
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