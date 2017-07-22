Скворцова о своем поступке на ЧЕ в Италии: стало обидно за страну

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова призналась, что покинула пьедестал после того, как прозвучал гимн другого государства, потому что ей стало обидно за себя и за страну, сообщается на сайте Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

19-летняя Скворцова выиграла соревнования тройном прыжке в Гроссето (Италия), где проходит юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике. Юниорка показала результат 14 метров 21 сантиметр , что стало новым рекордом Беларуси среди девушек. Когда Скворцова стояла на пьедестале и готовилась услышать гимн Беларуси, организаторы вдруг включили совершенно другую музыку. Молодая спортсменка покинула верхнюю ступеньку пьедестала , несмотря на уговоры официальных лиц. После этого перед белорусской сборной принесли извинения, а церемонию награждения провели повторно.

"В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов — это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после я сошла с пьедестала", — рассказала спортсменка.

Скворцова призналась, что ей было неприятно, что звучит гимн другой страны, отмечая, что для этого мгновения спортсмены тратят много сил.

"Я считаю, что нужно уважать и любить свою родину. Я патриотка своей страны. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами", — заметила она.

Поступок легкоатлетки уже прокомментировал у себя на странице в Facebook председатель БФЛА Вадим Девятовский. Он отметил, что это естественный патриотический порыв спортсменки, и сделан он не для пиара.

"Любой спортсмен всегда сосредоточен на результате, на победе и у каждого есть мечта подняться на высшую ступеньку пьедестала крупного международного соревнования и получить заветную медаль и, поверьте, услышать гимн своей страны в честь своей победы, когда поднимается флаг твоей страны!", — написал он.