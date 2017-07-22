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Скворцова о своем поступке на ЧЕ в Италии: стало обидно за страну
23.07.2017 16:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова призналась, что покинула пьедестал после того, как прозвучал гимн другого государства, потому что ей стало обидно за себя и за страну, сообщается на сайте Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).
19-летняя Скворцова выиграла соревнования тройном прыжке в Гроссето (Италия), где проходит юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике.
"В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов — это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после я сошла с пьедестала", — рассказала спортсменка.
Скворцова призналась, что ей было неприятно, что звучит гимн другой страны, отмечая, что для этого мгновения спортсмены тратят много сил.
"Я считаю, что нужно уважать и любить свою родину. Я патриотка своей страны. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами", — заметила она.
Поступок легкоатлетки уже прокомментировал у себя на странице в
"Любой спортсмен всегда сосредоточен на результате, на победе и у каждого есть мечта подняться на высшую ступеньку пьедестала крупного международного соревнования и получить заветную медаль и, поверьте, услышать гимн своей страны в честь своей победы, когда поднимается флаг твоей страны!", — написал он.
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Белорусская легкоатлетка призналась, что услышать гимн другой страны ей было неприятно, ведь ею было потрачено много сил ради места на пьедестале.
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