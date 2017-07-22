ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скворцова о своем поступке на ЧЕ в Италии: стало обидно за страну

23.07.2017 16:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова призналась, что покинула пьедестал после того, как прозвучал гимн другого государства, потому что ей стало обидно за себя и за страну, сообщается на сайте Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Скворцова о своем поступке на ЧЕ в Италии: стало обидно за страну
© Youtube / NEXTA
Видеофакт: чемпионка Скворцова покинула пьедестал, услышав чужой гимн

19-летняя Скворцова выиграла соревнования тройном прыжке в Гроссето (Италия), где проходит юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике. Юниорка показала результат 14 метров 21 сантиметр, что стало новым рекордом Беларуси среди девушек. Когда Скворцова стояла на пьедестале и готовилась услышать гимн Беларуси, организаторы вдруг включили совершенно другую музыку. Молодая спортсменка покинула верхнюю ступеньку пьедестала, несмотря на уговоры официальных лиц. После этого перед белорусской сборной принесли извинения, а церемонию награждения провели повторно.

"В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов — это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после я сошла с пьедестала", — рассказала спортсменка.

Скворцова призналась, что ей было неприятно, что звучит гимн другой страны, отмечая, что для этого мгновения спортсмены тратят много сил. 

"Я считаю, что нужно уважать и любить свою родину. Я патриотка своей страны. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами", — заметила она.

Поступок легкоатлетки уже прокомментировал у себя на странице в Facebook председатель БФЛА Вадим Девятовский. Он отметил, что это  естественный патриотический порыв спортсменки, и сделан он не для пиара.

"Любой спортсмен всегда сосредоточен на результате, на победе и у каждого есть мечта подняться на высшую ступеньку пьедестала крупного международного соревнования и получить заветную медаль и, поверьте, услышать гимн своей страны в честь своей победы, когда поднимается флаг твоей страны!", — написал он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская легкоатлетка призналась, что услышать гимн другой страны ей было неприятно, ведь ею было потрачено много сил ради места на пьедестале.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Психолог рассказал, каким мужчинам и женщинам не везет в любви
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика