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"Что-то как грохнуло!" В доме в центре Минска обрушился балкон

23.07.2017 18:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу вечером в доме на Толубхина, 5 с третьего этажа обрушился бетонный пол балкона. Плита упала на балкон соседки этажом ниже. Мы сходили на место происшествия и узнали подробности произошедшего.


В воскресенье утром со второго и третьего этажа балконы сняли. Оба балкона были незастеклены. Ограждения, которые остались от балконов — поставили во дворе. Окна запечатали. На всех подъездах висят объявления о том, что 24 июля будет проходить обследование ЖЭУ по всему дому.

По словам мужчины, который проживает в квартире, где упал балкон, несколько месяцев назад под ним треснул балкон. После чего он перестал туда выходить и написал жалобу в ЖЭС, но ему ответили, что работы проведут до сентября.

— Я видел, что балкон реально отошел от стены.


А вот соседка Альбина Ефимовна этажом ниже, которая теперь тоже без балкона, больше обеспокоена ситуацией.

— Вчера вечером лежала, слышу, что-то как грохнуло! Соседи позвонили, сфотографировали, все мне показали. Смотрю, на балконе — ужас что! В часов десять я сегодня шла с церкви краны уже тут все убирали и снимали балконы. Человек 15 приехало.

Дом 1958 года постройки. В 2009 году здесь делали капитальный ремонт, но балконы не ремонтировали.

— Разве можно так халатно относиться к делу? Ну видно, что их так внизу помалевали побелкой, оно уже все обсыпалось! Пусть проверят, кто этот дом принимал, потому что у нас ничего после капремонта не проверяли!

Альбина Ефимовна говорит, что после капитального ремонта писала жалобы в исполком о том, чтобы сделали ремонт балконов. Но никаких работ так и не провели.


 
 
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В доме, где делали капитальный ремонт, обвалился балкон.

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