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Ящик нацистского золота обнаружили подводники у берегов Исландии
23.07.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Британские подводники обнаружили ящик с четырьмя тоннами золота на немецком грузовом корабле Второй мировой войны SS Minden, сообщает издание Daily Mail.
© AP/ Natalia Dobryszycka
Как уточняет СМИ, члены британской компании Advanced Marine Services нашли на корабле золото, которое, вероятно, принадлежало южноамериканским банкам. Известно, что корабль должен был прибыть в Германию из Бразилии, но затонул примерно в 190 километрах от берегов Исландии в сентябре 1939 года.
Когда Адольф Гитлер узнал, что судно замечено флотом Великобритании, он приказал капитану его затопить, только чтобы груз не достался британцам.
Морская служба обратилась к исландскому правительству с просьбой сделать отверстие в корабле для изъятия ящика, она хочет вывезти золото в Британию, сообщается в издании Sun.
К слову, некоторое время назад береговая охрана Исландии обвиняла членов группы, что они ищут обломки корабля без соответствующего разрешения от местных властей.
Ранее в Польше проводилось расследование факта существования поезда с золотом Третьего рейха. Согласно легенде, в 1944 году немцы, готовясь к отступлению, перевозили награбленные в Европе ценности по подземным туннелям. Один из таких составов якобы застрял в Нижней Силезии. Однако раскопки, которые обошлись стране в 37 тысяч долларов, закончились безрезультатно. В конце июня поиски были возобновлены.
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Стоимость находки оценивается специалистами в примерно сто миллионов долларов.
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