Ящик нацистского золота обнаружили подводники у берегов Исландии

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Британские подводники обнаружили ящик с четырьмя тоннами золота на немецком грузовом корабле Второй мировой войны SS Minden, сообщает издание Daily Mail.

Как уточняет СМИ, члены британской компании Advanced Marine Services нашли на корабле золото, которое, вероятно, принадлежало южноамериканским банкам. Известно, что корабль должен был прибыть в Германию из Бразилии, но затонул примерно в 190 километрах от берегов Исландии в сентябре 1939 года.

Когда Адольф Гитлер узнал, что судно замечено флотом Великобритании, он приказал капитану его затопить, только чтобы груз не достался британцам.

Морская служба обратилась к исландскому правительству с просьбой сделать отверстие в корабле для изъятия ящика, она хочет вывезти золото в Британию, сообщается в издании Sun.

К слову, некоторое время назад береговая охрана Исландии обвиняла членов группы, что они ищут обломки корабля без соответствующего разрешения от местных властей.

Ранее в Польше проводилось расследование факта существования поезда с золотом Третьего рейха. Согласно легенде, в 1944 году немцы, готовясь к отступлению, перевозили награбленные в Европе ценности по подземным туннелям. Один из таких составов якобы застрял в Нижней Силезии. Однако раскопки, которые обошлись стране в 37 тысяч долларов, закончились безрезультатно. В конце июня поиски были возобновлены.