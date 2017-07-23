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ТВ: Скворцова покинула пьедестал - гимн играл не в честь ее победы

23.07.2017 22:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова сообщила в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1", что покинула пьедестал, потому что гимн, зазвучавший во время церемонии награждения, был не в честь ее победы и страны.

ТВ: Скворцова покинула пьедестал - гимн играл не в честь ее победы
© Sputnik / Виктор Толочко
Гайдукевич о поступке Скворцовой: это патриотическая позиция

Скворцова выиграла соревнования в тройном прыжке в Гроссето (Италия), где в воскресенье завершился юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике. Когда спортсменка стояла на пьедестале, заиграл гимн Боснии и Герцеговины. 19-летняя легкоатлетка приняла решение покинуть верхнюю ступеньку пьедестала. Позже организаторы принесли извинения за досадный инцидент и провели награждение заново.

"Я поступила так, потому что лично для меня это была мечта — стоя на пьедестале, услышать свой гимн. Мы все об этом мечтаем. Я не смогла принять то, что звучит не мой гимн. Этот гимн был исполнен не в мою честь, не в честь моей победы, не в честь моей страны", — сообщила она в эфире.

Как рассказала Скворцова, в тот момент она понимала, что таким поступком нарушает порядок, но иначе поступить не могла.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский в свою очередь сообщил тележурналистам, что федерация поддерживает поступок юной спортсменки.

"Меня удивил поступок Виолетты. Для ее совсем юного возраста в считанные секунды принять решение далеко не каждый сможет. Понятно, можно думать о последствиях — лишениях наград. Но Виолетта поразила меня тем, что она поддалась патриотическим чувствам и в знак протеста покинула пьедестал. Потому мы ни в коем случае не осуждаем спортсменку, мы поддерживаем ее. Всегда главной задачей остается не только воспитание чемпионов, но и воспитание личности, патриота страны", — сказал он.

Всего на минувшем ЧЕ белорусские юниоры завоевали семь наград (две золотые и пять серебряных медалей).

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский сообщил, что федерация поддерживает поступок спортсменки.

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