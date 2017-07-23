В Минстройархитектуры пошагово объяснили, как будет работать система адресных жилищных субсидий

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Право на получение адресных субсидий на строительство жилья будут иметь преимущественно многодетные и молодые семьи, а также дети-сироты. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль в интервью программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Граждан в порядке очереди будут приглашать в исполком, где должны пояснить условия господдержки по указу №240, проинформировать, в каком доме можно построиться. "Перечень домов сейчас формируется. Эта работа заканчивается" - подчеркнул Александр Горваль.

С учетом состава семьи, жилой площади, имеющейся в собственности, будут определять максимальный размер кредита, который может быть выделен нуждающемуся в улучшении жилищных условий, а также размер адресной субсидии. "Если гражданин, подав заявление, дает согласие на участие в этой системе, исполком принимает решение о субсидировании данной семьи", - пояснил представитель министерства.

С данным решением человек идет в банк для дальнейшего оформления документов. Пока в системе адресных жилищных субсидий будут работать Беларусбанк и Белагропромбанк. Со временем, как ожидается, к ним подключатся и коммерческие банки. "Если такой кредитный договор заключен, он поступает обратно в исполком и со следующего месяца после заключения договора гражданину производится начисление субсидии, - уточнил Александр Горваль. - Она идет в безналичном расчете на счет гражданина в соответствующем банке и гасит либо часть процентов, либо основного долга, в зависимости от категории граждан".

Погашение основного долга субсидируется многодетным семьям, если четверо детей и более, в размере 100% , если трое детей несовершеннолетних, либо до 23-х проживающих совместно (проходящих обучение в учебных заведениях ) – 95%, детям-сиротам - 35%, молодым семьям при рождении первого и второго ребенка, соответственно, 10% и 20% от основного долга.

Всего на учете нуждающихся состоит почти 700 тыс. семей, около трети из них могут рассчитывать под господдержку. Среди них 30,5 тыс. – многодетные семьи, 29 тыс. – дети-сироты. Молодых семей на учете более 300 тыс. "Это главные группы населения, на которых будет сконцентрировано все для решения жилищной проблемы", - отметил Александр Горваль.

Он также добавил, что стройкомплекс настроен оптимистично работать в условиях снижения ставки рефинансирования и уменьшения ставок по кредитам. "В целом строительный комплекс по своим мощностям готов строить значительно больше, чем в нынешних условиях", - подытожил представитель Минстройархитектуры.-0-