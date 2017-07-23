В ближайшее время в Бресте появится центр помощи бездомным животным «Лисабона», пишет «Брестская газета».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Я надеюсь, этот центр увеличит масштабы нашей работы и увеличит ее эффективность. Мы сможем охватить гораздо больше бездомных животных, больше стерилизовать. Благодаря этому бездомных животных на улицах Бреста станет меньше», — говорит брестская зоозащитница, руководитель волонтерской инициативы «Защита прав животных г. Брест» Ирина Омельянчук.

Центр помощи бездомным животным «Лисабона» станет первым региональным отделением одноименного центра, который находится в столице Австрии Вене.

Основным направлением деятельности брестской организации станет стерилизация — гуманное сокращение численности бездомных животных — не только в городе, но и в дачных кооперативах, садовых товариществах. Кроме того, центр будет заниматься лечением и устройством ничейных кошек и собак в добрые руки.

Важной частью его деятельности будет информационная работа с горожанами.

«Мы будем говорить через СМИ, будем приходить к школьникам, а возможно, и к младшим детям. Мы будем везде затрагивать „бездомный“ вопрос, потому что от него мы никуда не уйдем. Бездомные животные — это часть городской среды. Наша задача — сделать эту среду приятнее, чище. Не только в плане физической чистоты, но и чистоты моральной. Чтобы люди были готовы прийти на помощь, проявить сострадание, чтобы наше общество изменилось в лучшую сторону», — делится своими мыслями зоозащитница.

Планируется, что в центре будут стерилизовать и домашних животных. Речь идет о питомцах, которые живут у малообеспеченных слоев населения, например, одиноких бабушек, и у них нет денег, чтобы оплатить операцию в ветеринарной клинике. Для них с 5 сентября стартует программа льготной стерилизации животных, во время которой расценки будут существенно ниже обычных. По задумке ей будет посвящен один день в месяц. В программе в первую очередь будут задействованы три филиала Брестской городской ветеринарной станции, но со временем к ней будут подключаться и частные клиники.

Что касается местонахождения самого центра помощи, то, где он будет находиться, пока не известно. Скорее всего, это будет арендуемое помещение за городом.

Организаторы надеются на финансовую поддержку и инициативу брестчан. Для этого в городе будут установлены ящики для пожертвований на нужды центра, будут проводиться акции, лотереи, аукционы и другие мероприятия, направленные на привлечение денежных средств. Кроме того, они рассчитывают и на помощь международных волонтерских организаций, главным образом своей «родительницы» из Вены.

«Но в первую очередь, конечно, это должны делать горожане. Не ждать, что кто-то решит проблему с бездомными животными за них. Чтобы по улицам не бегали бездомные собаки, а кошки в подвалах не рожали никому не нужное потомство, нужно, чтобы каждый житель Бреста внес свой посильный вклад. Тогда наш город станет чистым и по-европейски цивилизованным», — подытоживает Ирина Омельянчук.