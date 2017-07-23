«Вишневый фестиваль» в Глубоком отметил 5-летний юбилей. Мероприятие твердо стало на ноги, получило международный статус. Теплый, так как проводится в июле, вкусный, если судить по названию, праздник проходил 18−22 июля. Корреспонденты БЕЛТА отправились в «вишневую столицу» Витебской области, чтобы увидеть финальные мероприятия.





У фестиваля есть величественная хозяйка — Вишневая королева. Именно она, прибыв в карете к памятнику вишне, приветствует гостей и участников праздника и дает старт официальным мероприятиям. Одно из самых ярких и зрелищных — торжественное шествие по главной улице с очаровательными барабанщицами и флагоносцами.





Культура Беларуси, России, Армении, Республики Корея, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии была представлена на нынешнем фестивале. Прибывшие на праздник коллективы стали участниками этновечеринки, где были организованы мастер-классы по народным танцам.





У фестиваля есть и свой талисман — Вишневик. Этот персонаж, восседая на балконе, следил за всем происходящим.





На центральной площади Глубокого открыли декоративно-художественную композицию «Дружба народов».

«Хочется, чтобы каждый фестиваль оставлял какой-то памятный знак. А поскольку главная цель праздника — объединение людей, то мы решили воплотить эту идею в арт-объекте», — сказал председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат. Во время открытия композиции в небо выпустили голубей.









На конкурсе подворий «Вишневый погребок» были представлены всевозможные блюда из вишни.

На фестивале также прошла выставка-ярмарка работ народных мастеров. Гончар Сергей Щерба из Поставского района представил обварную керамику, которую в Беларуси еще называют «рабая» (название явно передает особенности внешнего вида изделий из глины). Особенно гордится мастер своими свистульками для детей.





На фестивале впору было проводить конкурс красоты. Правда, жюри пришлось бы нелегко, так как девушки на этом празднике одна другой ярче.

Нынешний «Вишневый фестиваль» получился по-семейному теплым, ярким и жизнерадостным.



