Кот-мэр города на Аляске скончался во сне в 20-летнем возрасте

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Кот по кличке Стабс, который почти всю свою жизнь занимал пост мэра города Талкитна на Аляске, скончался в возрасте 20 лет, сообщил телеканал KTVA.

Стаббс был избран неофициальным мэром городка, насчитывавшего около 900 жителей, в 1998 году. В минувшую пятницу он уснул и больше не проснулся.

В заявлении его хозяев, семьи Споунс, говорится, что Стаббс прожил 20 лет и три месяца и был "бойцом до последнего дня своей жизни".

По информаци телеканала, кот-мэр однажды даже пережил "покушение" — на него напала собака. В прошлом году Стаббса уже "хоронили" СМИ, однако информация оказалась неверной. С конца прошлого года Стаббс уже не выходил из дома и проводил время с подобранными хозяевами двумя котятами — Авророй и Денали.